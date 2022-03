‘Emoji gebruiken op de werkvloer kan verkeerd uitpakken’

Mensen schrijven minder macht toe aan personen die vaker emoji en afbeeldingen gebruiken, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Als alternatief voor woorden, sturen we dikwijls een leuke meme of emoticon. Maar dit kan een negatief effect teweegbrengen op de werkvloer, zo laten psycholoog Elinor Amit en haar collega’s aan de Tel Aviv University’s Coller School of Management weten in een nieuw onderzoek. Je komt dan namelijk minder machtig over op je baas of je collega’s.

Machtspelletje

Om dit aan te tonen, voerden de onderzoekers een reeks experimenten uit onder Amerikaanse deelnemers. In een van de proeven sloten ze zich aan bij een Zoom-meeting, om een machtspelletje te spelen. Hiervoor moesten ze eerst een medekandidaat uitzoeken waarmee ze dachten te gaan winnen.

Ze konden kiezen tussen een deelnemer van wie het profiel voornamelijk uit emoji of afbeeldingen bestond en een deelnemer die vooral tekst in zijn of haar profiel had staan. In 62 procent van de gevallen werd deze laatste medekandidaat gekozen, degene met een verbaal profiel. Deze achtten de deelnemers dus beter in staat het machtsspel te winnen.

Nieuwjaarsborrel

In een ander experiment kregen de deelnemers een uitnodiging voor een Nieuwjaarsfeest voorgeschoteld die was toegestuurd door de fictieve Tom. Een versie van deze uitnodiging bevatte enkel woorden, terwijl in een andere versie ook emoji stonden. Vervolgens moesten de deelnemers cijfers toekennen aan Tom en vragen over hem beantwoorden. Denk aan vragen als: op welke plek in het gebouw bevindt het kantoor van Tom zich? Of: hoe kritisch denk je dat hij is?

Op basis daarvan konden de onderzoekers bepalen hoe machtig Tom werd ingeschat. En, je raadt het al: de deelnemers beschouwden hem als machtiger wanneer hij de uitnodiging met enkel woorden toestuurde.

Een laatste experiment focuste zich op logo’s. De deelnemers moesten zich inbeelden dat ze boodschappen deden in een supermarkt. De ene helft kreeg een afbeelding van een fictieve medeshoppers te zien die een shirt met een verbaal logo droegen. Hierop stond RED SOX. De andere helft zag een klant met een geïllustreerd logo. Zelfs hierbij gold dat een consument met verbaal logo als machtiger werd beschouwd.

Sociale toenadering

Maar waarom? Amit komt met een mogelijke verklaring: “Onderzoek toont aan dat visuele berichten vaak worden gezien als een signaal dat de zender sociale toenadering zoekt. Mensen die minder machtig zijn blijken hier meer behoefte aan te hebben dan personen met meer macht. En dus worden visuele berichten vaker geassocieerd met minder machtige mensen.”

Het advies van de onderzoekers luidt dan ook: denk twee keer na voor je een emoji of afbeelding stuurt binnen jouw organisatie, of in een andere omgeving waar je als machtig wilt worden gezien.

Bronnen: Organizational Behavior and Human Decision Processes, phys.org

Beeld: Pixabay/CC0 Public Domain