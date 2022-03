Het mysterie Henry Ford

Op 7 april is het precies 75 jaar geleden dat Henry Ford overleed. Een mooi moment om terug te kijken op leven en werken van de man die de wereld aan het rijden bracht.

“Je kunt kunt mijn auto in iedere gewenste kleur krijgen, als het maar zwart is.” Het is maar weinig ondernemers gegeven om lang na hun dood nog geregeld te worden geciteerd.

Henry Ford was dan ook geen gewone zakenman. De Amerikaanse autobouwer staat te boek als een groot vernieuwer, zowel op bedrijfskundig als sociaal gebied. Iemand die goede en goedkope auto’s bouwde voor de massa, omdat ze – inderdaad – alleen maar in het zwart te krijgen waren. Die kleur droogde het snelst en doordat er geen andere verf op voorraad was, bleven de kosten beperkt.

Maar Ford had ook een heel andere kant: hij hield er namelijk dezelfde antisemitische denkbeelden op na als Hitler. In alle opzichten een markant figuur dus, die op 7 april 1947 overleed. Inderdaad, driekwart eeuw geleden.

Ford, geboren in 1863, had eigenlijk boer moeten worden. Dat was zijn vader immers ook. Maar al jong wist Henry dat hij voor iets anders in de wieg was gelegd. Mechanica interesseerde hem bovenmatig.

Als jongen repareerde hij horloges, maar ook dat kon hem maar een tijdje boeien. Zijn ogen gingen open toen hij in 1875 een door stoom aangedreven tractor zag, het eerste voertuig in zijn omgeving dat zich zonder de kracht van trekpaarden kon voortbewegen. Dit soort machines wilde hij maken, besloot hij. Niet veel later begon hij met de bouw van een machine voor personenvervoer. Binnen enkele jaren was zijn eerste model klaar.

Tekst: Philip Dröge

Beeld: SPOONER & WELLS/BETTMANN/GETTY IMAGES