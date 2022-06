Hoe krijg je een supergeheugen?

Waar sommige mensen zo een lijstje met honderd woorden uit het hoofd kunnen leren in luttele minuten, ben jij alweer die drie boodschappen vergeten. Hoe train je je geheugen?

Om in no time een reeks van wel honderd woorden te onthouden gebruiken geheugenatleten vaak de zogenoemde plaatsmethode.

Wat is de plaatsmethode?

Bij deze techniek gebruik je een bekende plek of route als geheugensteuntje. Op verschillende plaatsen, zoals op de bank of bij de ingang van het park, zet je de voorwerpen of getallen neer die je wilt onthouden. Wanneer je je deze voorwerpen wilt herinneren bewandel je in gedachten dezelfde route. Het is een heel effectieve manier om in een paar minuten tijd honderden woorden in de juiste volgorde te onthouden. Maar je zult je brein wel eerst moeten trainen. Uit onderzoek van het Radboud UMC blijkt dat proefpersonen met een zesweekse geheugentraining van dertig minuten per dag twee keer zoveel woorden konden onthouden als daarvoor.

Hersenscans lieten zien dat de training ervoor zorgt dat een ‘normaal’ brein verandert in dat van een geheugenatleet. Geheugenkampioen en neurowetenschapper Boris Konrad legt uit: “Er worden nieuwe, specifieke verbindingen aangelegd, vooral tussen visuele gebieden, de ‘mediale temporale kwab’ die betrokken is bij het onthouden van nieuwe feiten en gebeurtenissen en de ‘default-mode netwerken’, de gebieden in de hersenen die juist actief worden bij lanterfanten. Kortom, je hersenen zijn beter uitgerust voor geheugentaken.” Bovendien konden de deelnemers zich ook na vier maanden nog meer woorden herinneren.

Uit recent onderzoek van Konrad en zijn collega’s blijkt dat er ook mínder activiteit in de hersenen van getrainde proefpersonen plaatsvond, terwijl ze beter presteerden dan mensen die andere geheugenoefeningetjes hadden gedaan of helemaal geen training hadden gevolgd. Konrad: “In het begin moet je investeren, maar later zul je er bij het studeren, maar ook in het dagelijks leven, veel gemak van hebben.” Hij pleit er dan ook voor om de geheugentechnieken al op school aan te leren.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: iStock/Getty Images