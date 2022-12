Hoe werkt deo en is het schadelijk?

We spuiten en rollen heel wat af, maar hoe werkt deodorant eigenlijk? En is het spul nou schadelijk of niet?

Bij een pure deodorant, letterlijk ‘ontgeurder’, gaat het vooral om het voorkomen en maskeren van geur. Een antitranspirant of antiperspirant is een middel om zweten tegen te gaan. De meeste deo’s en antitranspirants die tegenwoordig in de schappen van de drogist liggen, bevatten zowel zweetremmende als geurverdoezelende stoffen, waardoor we de termen door elkaar zijn gaan gebruiken.

Maar wat zorgt ervoor dat oksels zo stinken? De apocriene zweetklieren, die voor okselzweet zorgen, komen pas vanaf de puberteit in actie en verspreiden via de haren in de oksel een vettig soort zweet. Huidbacteriën zetten dit geurloze goedje snel om in sterk ruikend boterzuur (de geur van kaas), capronzuur (geit) en zwavelverbindingen (aardgas), oftewel okselgeur.

Deo’s en antitranspirants bevatten meestal een aluminiumverbinding (aluminiumchloride) die met het zweet op de huid reageert, waardoor er een soort propjes ontstaan die de zweetkanaaltjes (de paarse kluwen in het plaatje) tijdelijk voor een deel afsluiten, zodat je minder zweet. Daarnaast bevatten deo’s antibacteriële stoffen, zoals datzelfde aluminiumchloride, zinkoxide, triclosan en/of alcohol. Met parfum proberen ze tenslotte de stank te verdoezelen.

Schadelijk?

Aluminiumchlorides zijn omstreden. Zo zouden ze de kans op de ziekte van Alzheimer en borstkanker verhogen. Duitse onderzoekers zetten daarom enkele jaren geleden alle wetenschappelijke bewijzen op een rij. Alleen in extreme gevallen, bijvoorbeeld bij mensen die in de aluminiumindustrie werken, vonden ze verminderde cognitieve functies (hersenfuncties die verband houden met leren, aandacht en geheugen). Van dementie was geen sprake. Wel blijken de hersenen van personen met alzheimer een verhoogd aluminiumgehalte te vertonen, maar het is niet duidelijk of dit een oorzaak of een gevolg is van de ziekte.

Er is ook geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat aluminiumhoudende antitranspirants (borst)kanker kunnen veroorzaken. Wel geven deskundigen aan dat een deoroller of -stick gezonder is dan een spray, omdat je daarbij geen drijfgassen (het gas dat voor de druk in de spuitbus zorgt) en andere schadelijke chemische stoffen inademt.

