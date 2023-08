‘Hun computergebruik daalde ‘s middags aanzienlijk’

Veel kantoorklerken wisten het al, maar Amerikaanse wetenschappers zouden het nu hebben bewezen: op vrijdagmiddag zijn werknemers het minst productief van de hele week. KIJK sprak met hoofdonderzoeker Mark Benden van de Texas A&M University.

Mark Benden

Hoe zag het onderzoek eruit?

“We hebben twee jaar lang computergegevens verzameld van honderden kantoormedewerkers bij een groot Texaans energiebedrijf. Software op de computers van deze mensen houdt het typegedrag en de muisactiviteit bij, en geeft aan wanneer ze even pauze moeten nemen om te bewegen. Dat had als bijkomend voordeel dat wij hun activiteit konden meten. Zo kregen we inzicht in de werkpatronen van mensen die thuis, in een traditionele kantooromgeving of hybride werkten.”

Lees ook:

Wat zagen jullie toen?

“In de ochtend tikten de kantoormedewerkers meer woorden, en bewogen ze meer en sneller met hun muis. Maar ’s middags maakten ze meer typefouten en daalde hun computergebruik aanzienlijk. Dat effect was het grootst op vrijdagmiddag.”

Welke implicaties kan deze studie hebben?

“Wij denken dat bedrijven een gelijke of betere productiviteit kunnen behalen als ze met flexibele roosters komen. Denk bijvoorbeeld aan een vierdaagse werkweek. Met behulp van onze trackingmethode kunnen werkgevers vervolgens bepalen of er een effect is op het moreel, de gezondheid en de productiviteit van de kantoormedewerkers. Wat wel lastig is aan onze resultaten is dat ze niet alleen per bedrijf, maar ook per werknemer zullen verschillen. Dit betekent dat sommigen goed kunnen werken met bepaalde regelingen maar anderen juist niet. Dat is een grote belemmering voor bedrijven die de voorkeur geven aan een ‘one size fits all’-aanpak.”

Zijn er al plannen voor vervolgonderzoek?

“Ja, we verzamelen momenteel nieuwe gegevens van andere bedrijven. Verwacht daarom weer van ons over te horen in 2024.”

Deze Aan het woord staat ook in KIJK 10-2023, vanaf 14 september te koop.

Beeld: iStock/Getty Images