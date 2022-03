Internationaal verdrag moet plastic afval tegengaan

De VN-lidstaten maken zich zorgen om de snelle toename van plastic-vervuiling. Ze slaan de handen ineen om dit een halt toe te roepen.

De productie van plastics neemt sneller toe dan welk ander materiaal dan ook op de aarde. In 2019 hebben we wereldwijd maar liefst 460 miljoen ton de wereld in geholpen; een verdubbeling ten opzichte van twintig jaar daarvoor. En nog niet eens 10 procent van al dat plastic wordt gerecycled; het meeste eindigt op stortplaatsen of in de oceanen.

Het is dan ook een ware epidemie aan het worden, zo omschreef de Noorse minister van Klimaat en Milieu Espen Barth Eide het plasticprobleem onlangs op de VN-milieutop in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Hier werd dan ook onlangs besloten dat de lidstaten een internationaal verdrag zullen sluiten dat de vervuiling moet tegengaan.

Effect ecosysteem

Bij de vervuiling denk je misschien direct aan grote stukken plastic – zoals flessen en rietjes – die in de natuur belanden. Maar het gaat dan ook om microplastics, deeltjes – waar we eind 2020 nog een artikel over schreven – kleiner dan een sesamzaadje. Welk effect de microplastics precies hebben op ecosystemen, en op onszelf is nog voer voor discussie, maar dat ze in de hele voedselketen zijn terug te vinden staat vast.

Ook zorgt de plasticproductie voor de uitstoot van broeikasgassen; hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 4,5 procent van de wereldwijde CO 2 -emissie. En de hoeveelheden kunnen aanzienlijk oplopen naarmate er meer plastic zal worden gemaakt.

Onderhandelingen

In Nairobi namen 175 landen een resolutie aan om het verdrag in 2024 op tafel te hebben liggen. Wat er precies in komt te staan, is dus nog niet duidelijk. Wel zal het opstellen ervan nog wat voeten in de aarde hebben, vanwege verschillende belangen van de landen. Zo verzette India zich fel tegen het juridisch bindende karakter van het verdrag en wil Japan het besluit beperken tot de risico’s van microplastics in de oceaan, zo meldt het NRC.

De eerste ronde van onderhandelingen staat nu gepland voor de tweede helft van dit jaar. We keep you posted.

