‘Ruimtevaartorganisaties tonen zich beroerde werkgevers’

Botverlies, een haperend immuunsysteem, een gezichtsvermogen dat achteruitgaat, nierstenen en veranderingen in de hersenen en het hart. Astronauten die terugkeren van een missie lijken wel jaren ouder, zegt onderzoeker Jack van Loon.

Alsof hij in een wachtkamer is, neemt zwaartekrachtonderzoeker Jack van Loon plaats op een stoel in de gang en nipt hij voorzichtig aan zijn dampende espresso. Tegenover hem hangt een bordje aan de muur met No food or drinks beyond this sign. De gang leidt naar verschillende labs, waar het niet wordt gewaardeerd als er koffiespetters of broodkruimels in kweekschaaltjes belanden.

Voor Van Loon een goed moment om te vertellen dat ruimtevaartorganisatie ESA vestigingen heeft in heel Europa. Maar in Nederland, zegt hij, bevindt zich het grootste technologiecentrum. Dat heet ESTEC: het European Space Research and Technology Centre.

Winterslaap

ESTEC ligt in Noordwijk, niet ver van zee, en telt 35 laboratoria. Er wordt van alles getest, van satellietonderdelen tot allerlei life-support-systemen in ruimtestations. Van Loon doet er al meer dan een kwart eeuw onderzoek naar zwaartekracht. Hij geldt in Nederland maar ook internationaal als een autoriteit op dit gebied.

Na een laatste slok koffie veert hij op en loopt de lange gang in. Een paar meter verderop duikt hij rechts een deuropening in. “Kijk, in dit lab doen we onderzoek naar cellen van organismen die een winterslaap houden en naar de rol die zwaartekracht hierbij speelt. De vraag is: kun je astronauten op weg naar verre bestemmingen in winterslaap brengen?”

Meer informatie:

Tekst: Maurice Timmermans

Beeld: Allard Faas