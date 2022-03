‘Je organen verouderen los van elkaar’

Uit onderzoek blijkt dat verschillende organen en systemen zoals het immuunsysteem en cardiovasculaire systeem binnen hetzelfde lichaam op een ongelijk tempo ouder worden.

Dat niet ieder kind op dezelfde leeftijd een groeispurt krijgt en dat de ene persoon langer fit blijft dan de ander, is bekend. Maar nu blijkt dat de leeftijd binnen een persoon kan verschillen. Wetenschappers van de Nationale Universiteit van Singapore ontdekten dat verschillende organen en systemen binnen hetzelfde lichaam op uiteenlopende snelheden ouder worden. Ze publiceerden hun bevindingen in Cell Reports.

Biologisch

Dit betekent natuurlijk niet dat sommige mensen nieren hebben die de tijd weten stil te zetten. Het houdt in dat de organen biologisch gezien nog jonger en gezonder zijn dan verwacht als je kijkt naar de ‘chronologische leeftijd’ van een persoon. Dat terwijl een ander deel van het lichaam biologisch gezien juist ouder kan zijn dan verwacht. De wetenschappers kwamen tot deze conclusie nadat ze 4066 mensen (tussen de 20 en 45 jaar oud) hadden onderzocht.

In totaal mat het team 403 verschillende lichaamskenmerken per persoon om de biologische leeftijd van verschillende lichaamsdelen te bepalen. Die leeftijd staat voor de fysieke staat waarin je lichaam zich bevindt, en hoeft dus niet hetzelfde te zijn als je ‘echte’ leeftijd. Volgens sommige studies voorspelt je biologische leeftijd beter hoelang je nog te leven hebt dan je daadwerkelijke leeftijd.

Leverleeftijd

Het team deelde de uitslagen in in negen categorieën. Deze waren uiteenlopend van niergerelateerde gegevens (zoals de hoeveelheid urinezuur in het bloed) tot de fysieke fitheid (die vastgesteld werd door opmetingen van vet en spierkracht). Hieruit blijkt dat de biologische leeftijd van het hart- en vaatsysteem het dichtst bij de daadwerkelijke leeftijd ligt.

Bij de lever is het verschil tussen de biologische leeftijd en de daadwerkelijke leeftijd juist gigantisch. Waarom dat zo is, weten de onderzoekers (nog) niet. Het team kwam er ook achter dat de biologische leeftijd van de lever een goede indicatie is of mensen last gaan krijgen van niet-alcoholische leververvetting en hoe ernstig de aandoening kan worden.

Opmerkelijk

De onderzoekers waren verbaasd over de darmflora. Die bleek een negatief verband te hebben met de nieren. Een jonge darmflora betekent dus over het algemeen juist een ‘oud’ niersysteem. De wetenschappers speculeren dat de diversiteit aan darmmicro-organismen in jonge darmen betekent dat de nieren juist harder moeten werken, en daardoor sneller ‘verouderen’.

Het team blijft in contact met de onderzochte vrijwilligers om in de gaten te houden hoe ze zich ontwikkelen naarmate ze ouder worden. Het hoopt dat ook artsen de biologische leeftijd van verschillende lichaamsdelen in de gaten kunnen gaan houden om zo vroegtijdig ziektes op te sporen.

Bronnen: Cell Reports, Science Daily

Beeld: iStock/Getty Images