Is een tattoo slecht voor je gezondheid?

Steeds meer mensen besluiten een tattoo te laten zetten. Het taboe van het ‘plakplaatje’ is eraf. Maar hoe ongezond is het nou eigenlijk?

Tatoeages zijn niet meer alleen besteed aan prostituees, boeven en zeelieden. Sterker nog: je lijkt tegenwoordig bijna een uitzondering als je er géén hebt. Op basis van OBiN-gegevens uit 2010-2014 (Ongevallen en Bewegen in Nederland; later opgegaan in het CBS) heeft één op de negen Nederlanders van twaalf jaar en ouder een of meerdere tats. En dat worden er steeds meer, zo berichtte de NOS enkele jaren geleden. Vooral de zogenoemde sleeve, die een groot deel van je arm bedekt, is populair. Een zichtbare tatoeage wordt ook in steeds meer beroepen geaccepteerd. Het taboe is eraf.

Is een tattoo ongezond?

Maar hoe ongezond is zo’n tatoeage eigenlijk? Daar blijkt relatief weinig onderzoek naar gedaan te zijn. OBiN becijferde dat in 3 procent van de gevallen na het zetten van een tatoeage klachten ontstaan. Meestal gaat het om oppervlakkige huidinfecties als gevolg van onhygiënisch werken, het niet goed verzorgen van de vers-gezette versiering of besmette inkt, maar ook om allergische reacties, zelfs jaren later nog. In een enkel geval ontstaan ernstigere infecties zoals hiv, herpes of hepatitis. Om dit te voorkomen krijgen Nederlandse tattooshops alleen een vergunning van de GGD als ze strikte hygiënemaatregelen in acht nemen. Een tattoo-opleiding is dan weer niet verplicht.

Een ander risico vormen de inkten. Volgens de Warenwet is het een tatoeëerder verboden om pigmenten te gebruiken die aromatische aminen kunnen vormen (kankerverwekkend) of conserveringsmiddelen of kankerverwekkende of giftige stoffen bevatten, zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). De NVWA schat dat 5 à 10 procent van de studio’s met een vergunning alsnog met foute kleurstoffen werkt. Toch is, volgens het RIVM, het risico op kanker door tatoeages klein: variërend van één op 10.000 tot één op een miljoen. Het werkelijke gezondheidsrisico hangt natuurlijk af van de grootte van je huidversiering(en) en hoeveel schadelijke stoffen er zijn gebruikt. Mocht je al een huiddecoratie hebben, dan is het belangrijk om hem te beschermen tegen de zon, omdat uv-licht de vorming van aromatische aminen bevordert.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: OLENA YAKOBCHUK/SHUTTERSTOCK