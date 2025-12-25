Tien bijzondere kersttradities uit andere landen

Vind je het al raar dat sommige mensen zich met kerst een lange witte baard, een rood-wit pak en een dikke buik laten aanmeten? Het kan altijd maffer. Een lijstje van (soms wat obscure of oude) kersttradities uit andere landen.

Catalonië

In het kerststalletje van Catalanen staan niet alleen Jozef, Maria, Jezus en herders, maar ook een kakker (caganer in het Catalaans): een klein beeldje van een poepende man. Waarom? Hier zijn verschillende theorieën over. Zo zou de kakker geluk brengen, zorgen voor vruchtbare grond of symbool staan voor gelijkheid.

Een traditionele caganer. Tegenwoordig zijn er ook veel moderne varianten, bijvoorbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump, het Star Trek-karakter Spock of de voetballer Messi. Beeld: 123RF.

Zuid-Afrika

Voor sommige Zuid-Afrikaanse kinderen is het lugubere verhaal over Danny vaste prik tijdens kerst. Deze jongen zou zijn oma zo boos hebben gemaakt door de koekjes op te eten die voor de Kerstman waren bestemd, dat hij door haar werd omgebracht. Zijn geest zou nog altijd door de huizen spoken met Kerstmis.

Noorwegen

Met kerst wordt er niet schoongemaakt in Noorwegen. Althans, niet met bezems. Die kunnen namelijk volgens een oude legende worden gejat door heksen en andere kwade geesten. Voor de zekerheid verstoppen bijgelovige Noren hun bezems dan ook op een veilige plek.

IJsland

Een lichtgevende kerstmiskat in Reykjavik. Beeld: Naomi Rahim/Getty Images.

In IJsland hebben ze een kerstmiskat. Leuk? Valt tegen. Volgens de traditie eet het beest je namelijk op als je geen nieuwe kleren aan hebt met kerst. En dit is zeker door vrouwen bedacht die nieuwe kleding wilden voor de feestdagen? Nee. Boeren verzonnen dit wrede sprookje om hun werknemers achter de broek te zitten, zodat ze voor kerst klaar waren met de wolproductie.

Tsjechië

Nog niet de liefde van je leven tegengekomen? Ongehuwde Tsjechische vrouwen denken een manier te hebben gevonden om te voorspellen of ze hun droompartner volgend jaar wel tegen zullen komen. Ze zwiepen hun schoenen met kerst over hun schouder en als de neuzen van de schoeisels naar de deur wijzen, is de kans groot dat ze de volgende kerst niet eenzaam hoeven door te brengen.

Venezuela

Tijdens de kerstdagen worden in de hoofdstad van Venezuela, Caracas, de straten afgesloten voor het verkeer. Mensen gaan dan namelijk al rolschaatsend naar de kerk.

Griekenland

Geen kerstelfjes, maar boosaardige wezentjes bezoeken Griekenland volgens een legende tijdens het kerstfeest. Normaal zouden deze zogenoemde kallikantzaroi onder de grond leven, maar van 25 december tot en met 6 januari zaaien ze verderf op aarde.

Een kallikantzaros die plast over schaal met kerstgebakjes.

Oekraïne

In Nederland en België kun je van alles in de boom verwachten: kerstballen, kransjes, engeltjes, noem maar op. Maar in Oekraïne hangen ze ook nog iets anders in hun den of spar: nepspinnen. Deze angstaanjagende decoratie zou volgens een oude legende geluk brengen.

Verenigde Staten

Verkleed als Kerstman kun je vlak voor kerst in verschillende steden in de Verenigde Staten meedoen aan de zogenoemde ‘Running of the Santas’, waarbij je van bar naar bar moet rennen. Je moet alleen wel uitkijken dat je niet over je lange baard struikelt; zeker met een paar borreltjes in je mik.

Guatemala

Vlak voor kerst vegen mensen uit Guatemala het vuil uit hun huizen en maken hier een berg van waar ze een beeld van de duivel op plaatsen. Vervolgens steken ze de boel in de hens. Fijne kerst!

