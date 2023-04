KIJK op de wereld: muchos pasajeros

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een druk busstation.

De afkorting TAPO is misschien niet helemaal je van het, maar de volledige naam vinden we fantastisch: Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (vrij vertaald: busstation voor passagiers naar het oosten). Het bijzondere station staat in Mexico-Stad en kan per dag zo‘n 185.000 passagiers verwerken, die voornamelijk naar bestemmingen ten zuiden en oosten van Mexico-Stad reizen. Op zich al een indrukwekkend aantal, maar deze megaterminal heeft zelfs een maximale capaciteit van 500.000 reizigers per etmaal.

Minder gezellig is dat TAPO in de loop der jaren uitgroeide tot een centrum van kinderprostitutie. Jonge vrouwen, en meisjes van soms maar tien jaar oud, worden er vanuit de armere delen van het land naartoe gestuurd om in de ‘bushub’ een paar grijpstuivers te verdienen. En dat vinden wij dan weer muy triste.

Beeld: Google Earth