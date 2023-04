KIJK op de wereld: schietbaan

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: schietbaan in een natuurgebied.

In het zuidwesten van Groot-Brittannië ligt het graafschap Pembrokeshire. Weilanden, afgezet met gestapelde muurtjes of esdoornhagen, vormen er een groene lappendeken. Op een gegeven moment maakt dat fraaie landschap ineens plaats voor een woeste vlakte. Een nationaal park, denk je dan. Aan de lange paden te zien is er in elk geval aan de wandelaars gedacht.

Maar als je die paden volgt, zie je dat een groot deel ervan op één plek samenkomt en ophoudt. Na wat speurwerk blijkt dat de vlakte weliswaar tot het Pembrokeshire Coast National Park behoort, maar dat dit deel ervan een veel minder vreedzame bestemming heeft.

Het is namelijk de Castlemartin Training Area, een militair oefenterrein waar 44 weken per jaar tanks rondrijden en wapensystemen worden afgevuurd. In de twee maanden dat er niet wordt geschoten, mag je in het oostelijke stuk van het oefenterrein wandelen, maar hier niet. Tussen de ‘tankpaden’ schijnt af en toe wat onontplofte munitie te liggen en dat zou een wandeltochtje iets te spannend maken.

Beeld: Google Earth