KIJK op de wereld: gecamoufleerd dorp

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: camouflage vanuit de lucht.

Camouflage is er in alle soorten en maten. Het verbergt de soldaat in het struweel, de broedende kievit in het weiland, een tijger in het hoge gras… En zelfs een dorpje in de dorre Spaanse heuvels kan zich kennelijk camoufleren.

Als je goed kijkt, zie je in het midden van deze satellietfoto het plaatsje El Soleràs liggen. Het gehucht maakt deel uit van het bergachtige Lleida, de kleinste van de vier Catalaanse provincies. In oktober 2017 probeerde Catalonië zich na een referendum los te maken van de rest van Spanje.

Als reactie op deze onafhankelijkheidsverklaring stelde de Spaanse wetgever artikel 155 van de grondwet in werking, waarmee de Catalaanse autonomie werd opgeschort. Premier Puigdemont vertrok daarop naar België om aan vervolging door justitie te ontkomen. Kortom: de Catalanen zijn niet zomaar van het Spaanse gezag af. Als ze zich nou eens heel stil houden, zou camouflage dan uitkomst bieden?

Beeld: Google Earth