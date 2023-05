KIJK op de wereld: volle leegte

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: keurige vierkantjes landbouwgrond in North Dakota.

Qua formaat is de staat North Dakota een middenmoter: negentiende op de lijst van de vijftig Amerikaanse staten. Maar het is met zo’n 775.000 mensen op een oppervlakte van 183.272 vierkante kilometer ook een van de dunst bevolkte staten van de VS. Op elke vierkante kilometer wonen er maar 4,2 ‘Noord-Dakotanen’ (ter vergelijking: Nederland heeft 507 en België 377 inwoners per km2).

Er is dus ruimte zat voor landbouw en veeteelt. Maar liefst 90 procent van het landoppervlak dient daar dan ook voor. In deze keurig afgemeten vierkantjes worden onder meer gerst, tarwe en boekweit verbouwd, en een fors deel van het areaal is weidegrond voor koeien. Aan de onderkant van deze satellietfoto zie je overigens wetlands, drassige gebieden met daarin ruim 1,5 miljoen meren en meertjes. North Dakota is dus leeg, maar eigenlijk ook weer heel vol.

