KIJK op de wereld: gamekasteel

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: het Nijo-kasteel in Kyoto.

Het lijkt alsof een screenshot uit een of andere game over een echte satellietopname van een stad is geplakt. In werkelijkheid kijken we naar het Nijo-kasteel in de voormalige Japanse hoofdstad Kyoto. De bouw ervan begon in 1601 en in 1626 werd het in gebruik genomen door Tokugawa Iemitsu. Deze shogun was de derde in een lange lijn van Tokugawa’s die het land bijna 250 jaar lang zouden regeren.

Gouden kooi

Strikt genomen was een shogun alleen de militaire opperbevelhebber, maar in de praktijk leidde hij het land. De Japanse keizer regeerde doorgaans alleen in naam en zat min of meer gevangen in een gouden kooi – zijn paleis elders in Kyoto. Dat veranderde pas toen een van Iemitsu’s opvolgers, Tokugawa Yoshinobu, in 1867 vanuit het Nijo-kasteel de macht weer overdroeg aan de keizer.

Het kasteel overleefde het, op twee branden in de achttiende eeuw na, allemaal en inmiddels staat het 275.000 vierkante meter tellende complex op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Beeld: Google Earth