KIJK op de wereld: Villa Corrupto

José Eduardo dos Santos, tot 2017 president van Angola, liet in de hoofdstad Luanda dit complex bouwen. Fraaie pandjes, zwembadjes, groen, een speciaal voor hem aangelegde snelweg…

Dos Santos was al sinds 1979 staatshoofd van het straatarme land en dat bleek een lucratieve baan. Hij kreeg bij allerlei Angolese bedrijven een dikke vinger in de pap en snoepte bij elke zakendeal een paar procentjes mee. Dat dreigde in gevaar te komen toen het parlement een wet aannam die dat soort praktijken tegen moest gaan.

Deze wet wist hij op Trumpiaanse wijze te omzeilen door zijn zaakjes over te dragen aan dochter Isabel dos Santos, die over een zeldzaam zakentalent beschikt. Zo vergaarde de 49-jarige een vermogen van omgerekend bijna 3 miljard euro en werd daarmee de rijkste vrouwelijke miljardair van Afrika. Verbaast het iemand nog dat Angola een van de meest corrupte landen ter wereld is?

Beeld: Google Earth