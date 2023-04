KIJK op de wereld: moordstad

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de levensgevaarlijke stad Caracas.

De Venezolaanse hoofdstad Caracas telt ergens tussen de drie en de vijf miljoen inwoners. Zestig procent daarvan leeft in dit soort sloppenwijken (barrios) aan de rand van de stad. Volgens Lonely Planet is het mede daardoor een uitdaging om verliefd te worden op de metropool. De reisgids meldt: “De politieke en culturele hoofdstad van het land is dichtbevolkt en hectisch, met een stevige dosis misdaad en vervuiling. Weinig delen van de stad zijn voetgangersvriendelijk, de meeste zijn ronduit gevaarlijk, en in het donker kun je je alleen met taxi’s verplaatsen.”

Lees ook:

Dat het geen erg prettige stad is, blijkt ook uit de cijfers. Met 120 moorden per 100.000 inwoners, die voornamelijk in de sloppenwijken worden gepleegd, is de Venezolaanse hoofdstad een van de gevaarlijkste steden buiten een oorlogsgebied.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth