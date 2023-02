KIJK op de wereld: mooi Norilsk

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: welkom in Norilsk.

Deze Noord-Siberische plaats is met een kleine 200.000 inwoners de op een na grootste stad binnen de poolcirkel en… een van de meest deprimerende plekken op aarde. De snijdende kou en de blubbersneeuw zijn natuurlijk onprettig, maar het grootste deel van de ellende wordt veroorzaakt door mijnbouw en zware industrieën. Die voorzien de lucht dagelijks van een lading stikstof, koolmonoxide, zwaveldioxide en andere troep.

In de bodem rond Norilsk komen radioactieve isotopen voor, maar ook nikkel, koper, kobalt en lood. Een gebied ter grootte van Duitsland is zo enorm met zware metalen vervuild dat het volgens sommigen economisch rendabel is om bijvoorbeeld platina en palladium uit de toplaag van de bodem te halen. Het zal je niet verbazen dat de inwoners van Norilsk allesbehalve gezond zijn. De gemiddelde levensverwachting is er dan ook zo’n tien jaar lager dan in de rest van Rusland… Welkom in Norilsk.

Beeld: Google Earth