KIJK op de wereld: knusse ellende

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een Keniaanse krottenwijk.

Vanboven ziet het er best gezellig uit: leuke, smalle straatjes, knusse huisjes, golfbaan naast de deur… Toch is het op de grond een stuk minder prettig. Je kijkt namelijk naar Kibera, een krottenwijk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Lees ook:

Op basis van dit soort luchtfoto’s werd het aantal inwoners jarenlang geschat op ergens tussen de 800.000 en de 1.000.000. Uit een onafhankelijk onderzoek uit 2008 blijkt dat dit meevalt. De zee van golfplaten biedt onderdak aan ‘slechts’ 235.000 tot 270.000 mensen. Maar dat maakt de ellende niet minder groot. Gemiddeld moeten de inwoners rondkomen van (omgerekend) 85 eurocent per dag.

Water is schaars, verkrachtingen en berovingen zijn aan de orde van de dag, het riool stroomt over en zaken als medische zorg of scholing zijn vrijwel uitgesloten. De Keniaanse autoriteiten willen Kibera dan ook het liefst opdoeken door inwoners bijvoorbeeld naar andere delen van Nairobi te verhuizen. Erg succesvol zijn die pogingen niet. Als de huidige aanpak wordt doorgezet, zo berekende een lid van de regering, zal het nog 1178 jaar duren totdat Kibera eindelijk leeg is.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth