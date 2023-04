KIJK op de wereld: zee des doods

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: de Taklamakan-woestijn.

In het westen van China ligt een woestijn, de Taklamakan. De enorme zandbak beslaat maar liefst 337.000 vierkante kilometer (een gebied ter grootte van Duitsland) en om hem te ontsluiten, liet de Chinese regering er verschillende wegen in aanleggen. De grote verbinden de steden aan de randen van de woestijn. Maar er zijn ook flink wat kleinere, en langs die wegen kom je af en toe dit soort installaties tegen.

Zoom je in op de rode sectie, dan zie je een toren en daar in de buurt ronde opslagtanks. In de blauwe lijken zich voornamelijk containers, vrachtwagens en een grote voorraad buizen te bevinden. Tellen we nu op ons Chinese telraam één en één bij elkaar op, dan komen we tot de conclusie dat hier naar olie wordt geboord.

Dat kan kloppen. In de jaren vijftig is in deze oceaan van zandduinen voor het eerst olie en gas gevonden. Sindsdien proberen oliewerkers die enorme voorraden naar boven te halen en dat gebeurt vaak onder heel barre omstandigheden. De lokale bevolking noemt de Taklamakan niet voor niets de ‘zee des doods’…

Beeld: Google Earth