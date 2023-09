KIJK op de wereld: orde en netheid

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: orde in Liechtenstein.

Er gebeurt niet zoveel in Liechtenstein, het dwergstaatje tussen Oostenrijk en Zwitserland. Geen grote politieke drama’s, geen aanslagen, geen nationale rampen… Is ook niet zo gek met een oppervlak van 160 vierkante kilometer (39 vierkante kilometer minder dan Schiermonnikoog) en een bevolkingsaantal van een kleine 40.000 zielen.

De Liechtensteinse hang naar orde en netheid vind je zelfs terug in de Google Earth-foto’s van de landbouwgronden in het vorstendom. Zo moeten de boeren van het plaatsje Schaan haast wel afspraken hebben gemaakt om dit fraaie patroon te creëren. Waar het op vijf na kleinste land op aarde toch groot in kan zijn…

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Beeld: Google Earth