KIJK op de wereld: hier zijn ze net een beetje anders

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: buitenissige bouwwerken in Turkmenistan.

In Turkmenistan zijn ze een beetje anders. Toen Saparmurat Niazov (1940-2006) in 1990 president werd, drukte hij er nogal wat bijzondere ideeën doorheen. Zo voerde hij een feestdag in ter ere van zijn ouders. Er kwam ook een feestdag voor de meloen, en eentje voor het tapijt. Schoolmeisjes werden verplicht een bontmutsje te dragen en sinds 2005 is het verboden te playbacken… ook in je eigen huis. Verder werd Niazovs gezicht op elk Turkmeens bankbiljet gezet en liet hij steden, vliegvelden, de maand januari en zelfs een meteoriet naar zich vernoemen.

Discobal

Te midden van al dat megalomane gedoe verrezen er in de hoofdstad Asjchabad (letterlijk: stad van de liefde) honderden buitenissige bouwwerken. In de cirkel rechts staat bijvoorbeeld het Yildyz Hotel, een soort rechtopstaande mango van 7000 ton staal en 14.000 vierkante meter glas. En in de linkercirkel zie je het trouwpaleis. Dat elf verdiepingen tellende gebouw is voorzien van een discobal met een middellijn van 32 meter, waarin de centrale trouwhal is ondergebracht. Want in Turkmenistan zijn ze een beetje anders…

Beeld: Google Earth