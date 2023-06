KIJK op de wereld: waterkunst

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een bevroren rivier.

De Songhua-rivier stroomt door de noordoostelijke punt van China en is met zijn 1434 kilometer een van de langste rivieren van het land. Van november tot maart is het rivierbekken meestal compleet bevroren, wat in de buurt van de stad Harbin kunstzinnige plaatjes oplevert.

De Songhua verwerkt het overtollige regenwater van een enorm gebied en voert gemiddeld zo’n 2500 kubieke meter water per seconde af. Afgezien daarvan is de Songhua ook nog eens een belangrijke leverancier van drinkwater. Het was dus een behoorlijk drama toen in 2005, na een explosie van een nabijgelegen chemische fabriek, er 100 ton benzeen in de rivier belandde.

Daardoor moest de waterzuiveringsinstallatie worden stopgezet, en dat zorgde voor paniek onder de 11 miljoen inwoners van Harbin. Er werd massaal water en voedsel ingeslagen en toen de eerste dode vissen voorbij kwamen drijven, ontvluchtten duizenden mensen de stad. Gelukkig was de concentratie benzeen vijf dagen later zo ver gedaald dat de installatie weer kon worden opgestart en keerde de rust terug.

Beeld: Google Earth