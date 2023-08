KIJK op de wereld: dammen in Idaho

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een dambord van sneeuw?

In eerste instantie denk je misschien alleen: fraai plaatje. Maar als je er even wat langer bij stilstaat, zou je tot de conclusie kunnen komen dat dit eigenlijk een heel vreemde opname is. Hoe kan de sneeuw nou in zulke keurige patronen op de aarde zijn neergedwarreld? Hebben we hier misschien te maken met een sterk staaltje beeldmanipulatie?

Nee, deze foto werd genomen vanuit het ISS. Wat je ziet, is het gevolg van bosmanagement in de Amerikaanse staat Idaho. Om de biodiversiteit daar te behouden, maar er toch hout te kunnen winnen, wordt het ene vierkante stuk bos gekapt en laat men het stuk ernaast intact. Zo ontstaat een dambord met vlakken van zo’n 400 bij 400 meter. In dit geval is de sneeuw blijven liggen op de min of meer kale stukken, maar bleef de winterse neerslag niet hangen in de boomkruinen van de onaangeroerde delen. In Google Earth is de opname trouwens ook in groentinten te bewonderen.

Beeld: Expedition 50 Crew/ Ss Crew Earth Observations Facility/Earth Science And Remote Sensing Unit, Johnson Space Center/NASA