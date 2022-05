“Kinderen op vegetarisch dieet hebben normale groei”

Eet je kind liever geen vlees? Dan hoef je je volgens nieuw onderzoek geen zorgen te maken over zijn of haar toekomstige lengte, maar zorg wel dat je spruit een gezond gewicht houdt.



Kinderen met een vegetarisch dieet groeien ongeveer in hetzelfde tempo en worden ongeveer even lang als hun vleesetende leeftijdsgenootjes, maar lopen wel een veel grotere kans op ondergewicht. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Wetenschappers van het St. Michael’s Hospital of Unity Health in Toronto (Canada) onderzochten 8907 kinderen en publiceerden hun bevindingen in het vakblad Pediatrics.

Vegetarisch en veganistisch

De grote groep deelnemers bestond uit kinderen tussen zes maanden en acht jaar oud. Daarvan aten er aan het begin van hun deelname 248 vegetarisch en 25 veganistisch. Vegetariërs drinken bijvoorbeeld wel melk en eten eieren, veganisten consumeren helemaal geen dierlijke producten. Het grootste deel van de onderzochte kinderen volgde dus een omnivoor dieet.



De vegetariërs blijken maar liefst 1,87 keer zo vaak ondergewicht te hebben als vleesetende kinderen. Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat het voor deze kinderen extra belangrijk is dat je zorgvuldig let op wat ze binnenkrijgen. Ondergewicht kan onder andere zorgen voor vermoeidheid, een slechter afweersysteem en een vergrote kans op botbreuken.

IJzer

Omdat veel kinderen hun ijzer en vitamine D uit vlees en koemelk halen, verwachtten de onderzoekers dat de vegetariërs lagere hoeveelheden ferritine en 25(OH)D in hun bloed zouden hebben dan vleesetende kinderen, maar ze konden daar geen aanwijzingen voor vinden. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer en 25(OH)D is een vorm van vitamine D die in de lever wordt geproduceerd.



Hoewel vegetariërs een stuk vaker ondergewicht hebben, komen overgewicht en obesitas bij hen veel minder vaak voor: 14,1 procent van de vega-kids had overgewicht of obesitas, tegen 18,1 procent van de kinderen die wel vlees eten. Alles bij elkaar hebben kinderen met een vegetarisch dieet dus net wat vaker een ‘normaal’ BMI dan andere kinderen; 79,7 procent van de vega’s tegen 78,6 procent van de vleeseters.

Voldoende eiwitten

Jessica Kiefte is hoogleraar Population Health aan de Universiteit Leiden. Dat vega kinderen goed groeien, verbaast haar niet. “Ik zou verwachten dat gemiddeld genomen een vegetarisch dieet geen grote impact heeft op kinderen hun groei mits vlees adequaat wordt vervangen zodat kinderen in totaal voldoende eiwitten, vitamines en mineralen binnen krijgen. Een aandachtspunt bij vegetarisch eten is namelijk om alsnog voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1 en vitamine B12 binnen te krijgen maar als er voldoende gevarieerd wordt met inname van onder andere peulvruchten, eieren, zuivel en granen dan zou dat geen effect op de groei hoeven hebben.”

Het bewijs dat de vegetariërs vaker ondergewicht hebben is volgens Kiefte zwak. Onder andere omdat er in deze categorie maar 15 kinderen ondergewicht hadden en deze groep te klein is om grote conclusies te trekken. Ook werd volgens haar te weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voeding. “Tenslotte was de groep die ondergewicht had en vegetarisch was vaker van Aziatische achtergrond. Het is bekend dat deze kinderen over het algemeen lichter zijn en een ander groeiverloop hebben. Vaak wordt voor deze groep ook om die reden andere groeicurves gebruikt dan de groeicurves die door de onderzoekers zijn geanalyseerd.”

Bronnen: Pediatrics, EurekAlert!

Beeld: Bachelot Pierre J-P / Wikimedia Commons