LEGO-blokje ter grootte van witte bloedcel breekt wereldrecord

Microkunstenaar David Lindon heeft met een minuscuul LEGO-blokje het wereldrecord voor het kleinste handgemaakte beeldhouwwerk gebroken.

Guinness World Records heeft vorige week bekendgemaakt dat er een nieuw record is voor het kleinste handgemaakte beeldhouwwerk. De Britse microkunstenaar David Lindon heeft namelijk een rood LEGO-blokje gemaakt van 0,02517 millimeter bij 0,02184 millimeter. Dat is ongeveer even groot als een witte bloedcel, en niet zichtbaar met het blote oog.

Kloppen van hart

Het maken van zo’n klein beeldhouwwerk is geen makkelijke taak. Zo moest Lindon een lichtmicroscoop gebruiken om zijn creatie te zien en werkte hij alleen ’s nachts om trillingen van verkeer te vermijden. Hij heeft zelfs geleerd om zijn ademhaling te vertragen, zodat hij het extreem gevoelige project niet zou verstoren. “Zelfs het kloppen van mijn hart creëert te veel beweging in mijn vingers”, zei hij in de bekendmaking van Guinness World Record.

Lindon maakte in totaal drie LEGO-blokjes – eerst een met acht noppen, daarna een met vier noppen en uiteindelijk een met slechts één nop. Hoewel het blokje met vier noppen al het vorige record van Willard Wigan uit 2017 verbeterde, is die met één nop zelfs ruim vier keer kleiner.

Erg nuttig zijn de LEGO-blokjes niet, alle drie de formaten zijn namelijk niet te zien met het blote oog. Maar dat heeft ook een voordeel: het doet – in tegenstelling tot de echte bouwblokken – waarschijnlijk geen pijn als je er per ongelijk op gaat staan.

Mini-dierentuin

Lindon is ingenieur en begon in 2019 met het maken van microkunst. Zo maakte hij eerder al drie miniatuur recreaties van Van Goghs schilderijen op het mechaniek van een horloge, dat werd verkocht voor ruim 100.000 euro. Momenteel werkt hij aan ‘The Smallest Zoo in the World’, waarvoor hij dieren in de ogen van naalden beeldhouwt.

Bronnen: Guinness World Record, David Lindon, BBC