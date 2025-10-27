Programmeren moeilijk? Ieders brein kan het

Hoe leert ons brein programmeren? Onderzoekers van Johns Hopkins University bestudeerden de hersenactiviteit van studenten die leerden coderen om erachter te komen.

“Ons brein is helemaal niet geëvolueerd om moderne taken zoals rijden, programmeren, lezen en wiskunde uit te voeren”, vertelt Marina Bedny, een neurowetenschapper die hersenplasticiteit en -ontwikkeling bestudeert. Toch kunnen we die dingen wel. Hoe leert ons brein dat allemaal? Door de hersenactiviteit van coderende studenten te onderzoeken, probeerden de hersenwetenschappers erachter te komen.

Neuronen tijdens het coderen

Het team van neurowetenschappers maakte gebruik van een fMRI om de hersenactiviteit van studenten te bestuderen, voor- en nadat ze een introductiecursus in Python kregen, een bekende programmeertaal.

Voordat de studenten aan de cursus begonnen, kregen ze de programma’s in normaal Engels te lezen. Na afronding van de cursus lazen ze de code in programmeertaal. En wat bleek? In beide gevallen werden dezelfde neuronengroepen actief in het brein. Dat impliceert dat hun brein aan beide talen dezelfde betekenis toekende.

Uit eerder onderzoek weten we dat specifieke neuronen actief worden als we woorden horen en daar betekenis aan toekennen. Woorden die voedsel beschrijven laten andere neuronen oplichten dan woorden die objecten beschrijven, bijvoorbeeld.

Het maakt niet uit of je programmeertaal leest of gewoon Engels. In je brein lichten dezelfde neuronengroepen op. Beeld: Yun-Fei Liu/Johns Hopkins University.

Logica

Een belangrijke vondst was dat ieders brein de capaciteit heeft om te kunnen programmeren. Je gebruikt namelijk dezelfde neurale mechanismen voor coderen als voor logische probleemoplossing. En dat kan iedereen, aldus Yun-Fei Liu, eerste auteur van de studie. “Tijdens een programmeercursus ‘recyclet’ je brein als het ware de hersengebieden die je gebruikt voor logica”, voegt Bedny toe.

Dat is goed nieuws voor iedereen die ervan overtuigd is dat coderen veel te ingewikkeld is voor ze. Je hebt immers al een brein dat erop uitgerust is. “Iemand die nog nooit heeft gecodeerd denkt misschien dat ze een codetaal als Python nooit zullen begrijpen, maar uit ons onderzoek blijkt dat iedereen de capaciteit heeft om te kunnen coderen”, aldus Bedny. “Wellicht worden we er zelfs mee geboren.”

Bron: EurekAlert!

Beeld: Chris Ried/Unsplash