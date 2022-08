Roken tijdens zwangerschap zorgt voor kleiner kinderbrein

Nieuw onderzoek, uitgevoerd aan het Erasmus MC, laat zien welke langetermijngevolgen roken tijdens de zwangerschap heeft. KIJK sprak erover met hoogleraar Biologische psychologie Hanan El Marroun.

Wat hebben jullie onderzocht?

“We weten dat roken tijdens de zwangerschap negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Wat we niet zo goed weten, is of de hersenen van deze kinderen zich op de langere termijn anders ontwikkelen. Dat hebben we nu onderzocht. We keken of roken in de zwangerschap was gerelateerd aan hersenontwikkeling bij kinderen op een gemiddelde leeftijd van 10 jaar. Dat deden we door hersenscans te maken van bijna 3000 kinderen die we al sinds de zwangerschap volgen.”

‘De kinderen hadden kleinere hersenen’

Wat was het opvallendste resultaat?

“Ten eerste hadden kinderen die blootgesteld waren aan roken tijdens de zwangerschap tien jaar later kleinere hersenen. We zagen kleinere witte en grijze stofvolumes. De witte stof is belangrijk voor signaaloverdracht in de hersenen en de grijze stof bestaat voornamelijk uit hersencellen. Daarnaast was de hersenschors dunner en minder geplooid. Ten tweede zagen we dat kinderen, waarvan de moeders stopten met roken tijdens de zwangerschap, geen verschillen in de hersenvolumes of hersenschors hadden. Dat betekent dat de aanbeveling om niet te roken, of er zo snel mogelijk mee te stoppen, tijdens de zwangerschap heel belangrijk is.”

En nu?

“Ons plan is om deze groep zo lang mogelijk te blijven opvolgen. We willen eigenlijk weten of de verschillen blijvend zijn, of met de tijd meer of minder worden. Om de ontwikkeling van de hersenen goed in kaart te brengen zijn herhaalde hersenscans nodig. Ook willen we weten of deze verschillen in de hersenen latere gedrags- en emotionele problemen kunnen verklaren of voorspellen.”

