Slaap je sneller en beter na de seks?

Moeite met in slaap vallen? Volgens velen ligt de oplossing naast je. Letterlijk, want een goede vrijpartij zou ervoor zorgen dat je sneller in slaapt valt.

Als iets belangrijk is voor je gezondheid, is het slaap. ’s Nachts verwerken je hersenen de gebeurtenissen van de dag, herstelt je lichaam én maakt het zich op voor weer een nieuwe dag. Goed slapen lukt alleen lang niet iedereen. Voor de nachtbrakers zijn er genoeg tips online te vinden. Staar vlak voor het slapen niet meer naar je smartphone of tv, zorg voor warme voeten en een koele slaapkamer enzovoorts. Na een stevige vrijpartij zou je ook sneller in slaap vallen. Of is dat kletspraat?

Met of zonder orgasme

De relatie tussen slaap en seks is een geliefd onderwerp voor onderzoek. Zo hield de Australische slaaponderzoeker Michele Lastella tussen oktober 2016 en juni 2017 een enquête onder 778 volwassenen (442 vrouwen en 336 mannen) over hun seks- en slaapgedrag. In de lijst stonden algemene vragen als: hoelang (in minuten) duurde het de afgelopen maand meestal voordat je ‘s nachts in slaap viel? En: hoe zou je je slaapkwaliteit in het algemeen beoordelen?

Vervolgens werden de vragen in de enquête toegespitst op seks: denk je dat, op de momenten dat je seks had voordat je probeerde te gaan slapen, dit je slaap beïnvloedde? Deelnemers konden vervolgens kiezen uit drie antwoorden: ja, mijn slaap verbeterde vergeleken met het gemiddelde; nee, mijn slaap bleef ongeveer hetzelfde als gemiddeld; ja, mijn slaap verslechterde in vergelijking met het gemiddelde.

De resultaten waren opvallend. 63 procent van de ondervraagde mensen gaf aan beter te slapen na een vrijpartij met zijn of haar bedpartner. Dit percentage steeg naar bijna 71 procent als er een orgasme werd bereikt. Ook masturbatie zou volgens de studie leiden tot een betere ervaren slaapkwaliteit onder de deelnemers: 48 procent (zonder orgasme) versus 54 procent (met orgasme).

Dagboek bijhouden

“Veel mensen hebben ideeën over wat seks doet met slaap, dus daar kun je als onderzoeker naar vragen”, zegt somnoloog Marike Lancel. “Je laat bijvoorbeeld een x aantal proefpersonen vragenlijsten invullen over hoe snel ze denken in te slapen na de seks en of hun slaapkwaliteit daardoor verbetert enzovoorts. Maar dan zal je vooral veel antwoorden krijgen die de heersende opvattingen hierover bevestigen.”

Lancel en haar collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen pakten het daarom anders aan. Ze lieten 256 mannen en vrouwen, voornamelijk studenten, twee weken lang een dagboek bijhouden. “Daarin moesten ze elke ochtend opschrijven hoe ze die nacht hadden geslapen en wat ze de avond ervoor aan seksuele activiteiten hadden verricht.”

Intimiteit

Daaruit kwam naar voren dat seks met partner, dus geen masturbatie, leidde tot een significant kortere inslaaptijd en een betere slaapkwaliteit, mits er sprake was van een orgasme (bij degene die het dagboek bijhield). Dat resultaat gold voor zowel mannen als vrouwen. “Vaak werd gedacht dat het effect (sneller en lekkerder slapen na de seks, red.) sterker was in mannen, maar dat is dus niet zo. Probleem is alleen dat mannen makkelijker klaarkomen dan vrouwen door seks.” Dus het effect is in beide geslachten even sterk, maar komt wel vaker voor bij mannen.

Seksuele activiteit zonder orgasme, en masturbatie met en zonder orgasme waren overigens niet significant geassocieerd met veranderingen in de slaap, schrijven de onderzoekers in Journal of Sleep Research. Intimiteit lijkt dus een belangrijke factor te zijn. Maar om dat zeker te weten, is vervolgonderzoek nodig, zegt Lancel. “We willen graag weten welke factoren allemaal bijdragen aan sneller en beter slapen na de seks met een partner. Is het de duur van de seks, de lichamelijke activiteit, de intimiteit?”

Hormonaal feest

Wel is bekend dat er tijdens een vrijpartij stofjes worden afgegeven die de slaapkwaliteit verbeteren. Serotonine is zo’n stofje, dat je helpt om angst te verlichten en te ontspannen. Het ‘knuffelhormoon’ oxytocine komt eveneens vrij tijdens de seks, en zou piekergedachten wegdrukken, en heeft een slaapbevorderend effect. Tot slot is er een stijging van het hormoon prolactine in het bloed (van vooral mannen) te zien na een orgasme. En prolactine bevordert ook de slaap.

Natuurlijk kunnen de effecten verschillen per persoon, maar steeds meer studies laten zien dat seks hebben met je partner, waarbij je een climax bereikt, je sneller en beter doet slapen. Laat dat slaapmutsje dus maar in de kast staan. Een avondje vozen mét climax is gezonder.

