Grootste rotsblok van Mars geveild voor 4,5 miljoen euro – meer dan verwacht

Een rotsblok leverde bij een veiling in New York bijna 5 miljoen euro op. Wat maakt deze steen zo bijzonder? Hij komt van Mars.

2 tot 3,5 miljoen euro. Zoveel geld verwachtte veilinghuis Sotheby’sdat rotsblok NWA 16788 zou opleveren. Het is het grootste rotsblok van Mars dat ooit op aarde is gevonden. De veiling leverde woensdag uiteindelijk ruim 4,5 miljoen euro op. Wie het heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.

Het stuk steen weegt zo’n 25 kilogram en werd in 2023 door een meteorietenjager gevonden in de Saharawoestijn in Niger. Het brokstuk werd waarschijnlijk ooit losgeslagen van onze buurplaneet door een asteroïde-inslag en uiteindelijk op aarde beland.

Zeldzame vondst

Volgens het veilinghuis is het zeker dat het rotsblok van Mars komt. De chemische samenstelling komt namelijk overeen met die van de brokstukken die in 1976 op de rode planeet werden bestudeerd door NASA’s Mars-landers Viking 1 en 2.

NWA 16788 is rood, bruin en grijs en heeft een glasachtig oppervlak, waarschijnlijk door de hitte die het ervaarde terwijl het door de aardse atmosfeer viel – dat was de eerste aanwijzing dat het niet om een aardse steen ging.

Marsstenen zijn zeldzaam op aarde. Wereldwijd zijn er maar zo’n vierhonderd gevonden. Het geveilde rotsblok is verreweg de grootste en is 70 procent groter dan nummer twee. Het bevat omgeveer 7 procent van alle massa van Mars die op aarde is aangetroffen.

Dure dino

Dit is het enige onvolwassen fossiel van een Ceratosaurus nasicornis. Beeld: Liao Pan/China News Service/VCG/Getty Images.

Woensdag is ook een zo goed als compleet dinoskelet geveild. Het ging om een jonge Ceratosaurus nasicornis. Het ongeveer 150 miljoen jaar oude fossiel werd in 1996 gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming en bestaat uit bijna 140 botten. Opgezet is de dino bijna 2 meter hoog en ruim 3 meter lang.

Ceratosaurus nasicornis stond op twee poten en had korte armen die een beetje doen denken aan Tyrannosaurus rex. Hij is wel veel kleiner; volwassen dino’s uit het Ceratosaurus-geslacht werden zo’n 7,5 meter lang, terwijl T. rex wel 12 meter lang kon worden.

Veilinghuis Sotheby’s verwachtte dat de dino tussen de 3,5 en 5 miljoen euro zou opleveren. Uiteindelijk werd het fossiel voor ruim 26 miljoen euro verkocht aan een nog onbekende bieder.

Bronnen: The Guardian, NOS