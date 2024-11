Vermiste vliegtuig Amelia Earhart blijkt steen

Begin 2024 wordt een vliegtuigvormig object op de bodem van de Grote Oceaan gespot. De hoop dat het om het toestel van de vermiste piloot Amelia Earhart gaat, is nu echter vervlogen.

18 juni 1928 maakt vliegenier en pionier Amelia Earhart als eerste vrouw een vlucht over de Atlantische Ocean, als passagier. Zelf over de Atlantische Oceaan vliegen doet ze in 1932, en drie jaar later wordt ze de eerste persoon die solo over de Grote Oceaan vliegt. Maar bij haar poging in 1937 om als eerste vrouw rond de wereld te vliegen, verdwijnt ze.

Amelia Earhart is tot op de dag van vandaag niet gevonden, evenals haar toestel. Dit betekent niet dat er geen zoektochten naar haar op poten zijn gezet. Zelfs anno 2024 hopen mensen sporen van de vliegenier te vinden, zo ook Tony Romeo. Deze piloot en voormalig inlichtingenofficier bij de Amerikaanse luchtmacht schiet in januari van dit jaar met een onderwaterdrone beelden van een vliegtuigvormig object op de bodem van de Grote Oceaan.

Het toestel van Amelia Earhart? Helaas, onlangs is na nader onderzoek gebleken dat het niet om haar Electra 10E – of welk vliegtuig dan ook – gaat.

Rotsformatie

Op Instagram laat het team van Romeo weten: “Na 11 maanden is het wachten eindelijk voorbij en helaas was ons doelwit niet Amelia’s Electra 10E, maar gewoon een natuurlijke rotsformatie.” Het team voegde eraan toe dat ze zeker nog niet klaar zijn met hun onderzoek. “Op dit moment vervolgt de Deep Sea Vision (de onderwaterdrone – red.) zijn zoektocht.”



En deze onderneming mag wat kosten. Na zijn werk bij de United States Air Force investeerde Romeo in vastgoed. In 2021 verkocht hij zijn vastgoed voor ruim tien miljoen euro om de zoektocht naar het verloren toestel van Earhart te financieren. Laten we hopen dat Romeo ooit wel beet heeft en het vermiste vliegtuig boven water weet te halen.

Bronnen: Livescience, IFL Science