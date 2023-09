Brokstuk toch geen onderdeel van het vliegtuig van de verdwenen Amelia Earhart

Een vermoedelijk onderdeel van het vliegtuig van de in 1937 verdwenen Amelia Earhart blijkt van een ander toestel te zijn.

Er zijn al heel wat pogingen gedaan om te achterhalen wat er nu eigenlijk met Amelia Earhart is gebeurd. Earhart vertrok op 1 juni 1937 met navigator Fred Noonan naast zich vanuit Miami richting de Atlantische Oceaan. De recordpoging om als eerste vrouw rond de wereld te vliegen verliep volgens plan, maar na ruim 35.000 kilometer raakten ze in de problemen. Met nog 11.265 kilometer te gaan, verloren ze tijdens de vlucht tussen Lae in Nieuw-Guinea en Howland Island radiocontact en verdwenen. Vanaf dat moment is er in de regio regelmatig gezocht naar het wrak van de Lockheed Electra 10E, maar tot op heden zonder resultaat.

Toch was er vorig jaar een klein beetje hoop toen MailOnline berichtte over pogingen om een aluminium paneel van een vliegtuig te bestuderen die was aangespoeld op een afgelegen eiland in de buurt van de plek waar Earhart zou zijn verdwenen. Nu laat MailOnline weten dat het brokstuk niet van Earhearts vliegtuig is.

Wie was Amelia Earhart? In deze gratis longread lees je alles over deze Amerikaanse vliegenier en pionier.

Productiecode

Het metalen brokstuk werd in 1991 gevonden op het eiland Nikumaroro in het westen van de Stille Oceaan. Jarenlang hoopte men dat het deel uitmaakte van Earhart’s Lockheed Electra. Vorig jaar, tijdens het eerste forensische onderzoek, ontdekten onderzoekers van Penn State University dat er een aantal letters en cijfers in het paneel waren geëtst. Deze waren onzichtbaar voor het blote oog, maar met neutronenradiografie ontcijferden ze de codes “D24”, “XRO”, “3D” en mogelijk “335” of “385”.

Een spannende ontdekking, het ging namelijk vermoedelijk om productiecodes. En als die te matchen zouden zijn met Earharts vliegtuig, kon het raadsel omtrent haar verdwijning deels worden opgelost. Maar een nieuwe analyse wijst de codes nu toe aan een Douglas C-47-vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte, bijna tien jaar nadat Earhart voor het laatst was gezien.

Het aluminium paneel werd gevonden op een klein eiland in de Stille Oceaan, vlakbij de plek waar Amelia Earhart en haar navigator Fred Noonan voor het laatst radiocontact maakten. Over het paneel zijn de resultaten van neutronenradiografie gelegd, die informatie onthullen die niet met het blote oog zichtbaar is. Beeld: Kenan Ünlü/Penn State University.

Nieuwe aanwijzing?

Een teleurstelling voor The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR), een organisatie die sinds 1989 het Earhart raadsel probeert te ontrafelen. Maar de organisatie laat weten alweer bezig te zijn met een nieuwe aanwijzing. Ric Gillespie, de directeur van TIGHAR, vertelde aan MailOnline dat hij momenteel een onderwaterfoto uit 2009 laat onderzoeken.

Die afbeelding toont een groot object op de oceaanbodem dat is overwoekerd door zeeleven. Gillespie gelooft dat het om een gezonken vliegtuigonderdeel gaat. “Het object op de foto lijkt op een motorkap van een Lockheed Electra”, zei hij. “De gelijkenis met een motorkap werd pas jaren later opgemerkt en de exacte locatie is nooit genoteerd, waardoor pogingen om het object opnieuw te lokaliseren geen succes hadden.”

De kans dat de foto daadwerkelijk van de motorkamp van Earharts vliegtuig is, is klein. Toch zal Gillespie ongetwijfeld met mededeling blijven komen dat er weer een nieuw stukje van de puzzel is gevonden. Er kleeft namelijk een probleem aan TIGHAR: de organisatie is constant op zoek naar geldschieters om de peperdure expedities en onderzoeken te financieren en heeft daarom nogal de neiging erg opgewonden te doen over zogenaamde aanwijzingen en bewijsstukken die volgens doorgewinterde experts niets voorstellen. Waarschijnlijk net als deze onderwaterfoto.

Bronnen: MailOnline, Penn State University, IFL Science