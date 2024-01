Is het vliegtuig van de vermiste vliegenier Amelia Earhart gevonden?

Een sonaropname toont een vliegtuigvormig object op de bodem van de Grote Oceaan, niet ver van de plek waar de beroemde Amelia Earhart in 1937 verdween.

Er zijn al heel wat pogingen gedaan om te achterhalen wat er nu eigenlijk met vliegenier Amelia Earhart is gebeurd. Earhart vertrok op 1 juni 1937 met navigator Fred Noonan naast zich vanuit Miami richting de Atlantische Oceaan. De recordpoging om als eerste vrouw rond de wereld te vliegen verliep volgens plan, maar na ruim 35.000 kilometer raakten ze in de problemen. Met nog 11.265 kilometer te gaan, verloren ze tijdens de vlucht tussen Lae in Nieuw-Guinea en Howland Island radiocontact en verdwenen. Vanaf dat moment is er in de regio regelmatig gezocht naar het wrak van de Lockheed Electra 10E, maar tot op heden zonder resultaat.

Tony Romeo, zelf piloot en voormalig inlichtingenofficier bij de Amerikaanse luchtmacht, denkt dat hij misschien een belangrijke aanwijzing heeft gevonden, bericht The Wall Street Journal.

Wie was Amelia Earhart? In deze gratis longread lees je alles over deze Amerikaanse vliegenier en pionier.

De expeditie

Romeo is tegenwoordig een vastgoedinvesteerder, maar heeft in 2021 zijn vastgoed voor ruim tienmiljoen euro verkocht om zijn zoektocht naar het verloren toestel te financieren. Daarmee kocht hij allerlei hightech apparatuur, waaronder een autonome onderwaterdrone die sonarbeelden maakt.

In september 2023 was het eindelijk zo ver en vertrok hij vanaf eilandrepubliek Kiribati – in de buurt van Howland Island – samen met een zestienkoppige bemanning aan boord van een onderzoeksschip. Na ongeveer 30 dagen had de onderwaterdrone een sonarbeeld (zie hieronder) gemaakt van een vliegtuigvormig object dat 5000 meter onderwater ligt. Het team dat de dronegegevens analyseerde, ontdekte het extreem wazige beeld echter pas na 90 dagen. Toen was het te laat om nog terug te keren naar die locatie.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Romeo is ervan overtuigd dat het de Lockheed Electra van Earhart is, en ook experts zijn geïntrigeerd. Dorothy Cochrane – een curator op de luchtvaartafdeling van het National Air and Space Museum van het Smithsonian Institution – liet aan Smithsonian Magazine weten dat het een intrigerend beeld is dat zeker een tweede blik waard is.

Nog geen bewijs

Het wazige sonarbeeld is natuurlijk meer een aanwijzing dan daadwerkelijk bewijs. Romeo snapt dat ook, daarom is hij al druk bezig met het plannen van een nieuwe expeditie. Idealiter lukt het hem dan om het registratienummer van het vliegtuig vast te leggen, dat zou het mysterie definitief oplossen.

Maar het toestel ligt al bijna 90 jaar op de oceaanbodem, het is dus goed mogelijk dat het registratienummer niet meer te lezen is. Daarom hoopt Romeo in ieder geval de afmetingen en vorm van het object duidelijker in beeld te brengen, zodat die vergeleken kunnen worden met die van Earharts Lockheed Electra 10E.

Een spannende ontwikkeling in de zaak Amelia Earhart dus, maar voorlopig is het mysterie nog niet opgelost. Er worden namelijk wel vaker nieuwe aanwijzingen gevonden, maar tot nu toe hebben die nog nooit wat opgeleverd. In september werd bijvoorbeeld nog duidelijk dat een veel belovend brokstuk toch geen onderdeel bleek te zijn van Earharts vliegtuig.

Bronnen: The Wall Street Journal, Smithsonian Magazine