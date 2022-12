Waarom komen sommige mensen altijd te laat?

Heb jij ook zo iemand in je vriendengroep of familie die altijd te laat is? Gewoon altijd? Of misschien ben je het zelf wel. Volgens marktonderzoeker YouGov komt een op de vijf Amerikanen elke week minstens een keer te laat op het werk. Grace Pacie, onderzoeker, schrijver en voorheen chronisch laatkomer, zocht uit waarom.

Volgens haar zit het grotendeels in hun karakter: laatkomers houden niet van routine en bekende taakjes, en raken snel verveeld. Je kunt ze meestal herkennen aan hun uiterst chaotische bureau. Ze beginnen graag alvast aan iets nieuws, ook als hun andere klus nog niet af is, en zijn over het algemeen wat minder plichtsgetrouw. Wat meespeelt, is dat ze vaak niet goed weten wat ze moeten doen als ze ergens te vroeg zijn.

Ze kunnen het wel

Maar er is volgens Pacie nog iets anders aan de hand. Eeuwige laatkomers hebben problemen met het inschatten van tijd, bijvoorbeeld hoelang ze met een klus bezig zullen zijn of hoeveel tijd ze nodig hebben om het huis uit te gaan voor een afspraak. Meestal onderschatten ze die met zo’n 20 tot 30 procent. Daar staat tegenover dat, als de tijd begint te dringen, ze heel efficiënt kunnen werken. Een andere positieve eigenschap is hun flexibiliteit. Vraagt een collega om hulp, dan laten ze direct hun eigen werk uit handen vallen.

Toch zijn de treuzelaars niet overal te laat voor. En dat heeft alles te maken met deadlines en consequenties, zo ontdekte Pacie. Als iets er echt toe doet (een sollicitatiegesprek) of te laat komen vervelende gevolgen heeft (een vlucht missen), kunnen ze heus op tijd komen. En dat is meteen een deel van de oplossing. Laatkomers die hun leven willen beteren, kunnen anderen het beste vragen om duidelijke deadlines met vervelende consequenties. Daarnaast, zo blijkt uit onderzoek, kunnen ze zichzelf trainen om een beetje plichtsgetrouwer te worden.

