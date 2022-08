Waarom zie je in het Midden-Oosten vaak kille verlichting?

Waar ze in Scandinavië zoveel mogelijk warm licht in huis hebben, zie je in het Midden-Oosten vaak het tegenovergestelde. Waarom hebben mensen daar juist kil, wit licht in huis?

We kregen de volgende interessante vraag van Gabe van der Meer: waarom hebben mensen van Arabische afkomst vaak kil, wit licht in huis? We legden de vraag voor aan Mikkel Bille, antropoloog en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Roskilde in Denemarken. Hij deed onderzoek naar het verschil in lichtgebruik tussen Deense en Jordaanse woningen. De eerste verklaring is volgens hem geografisch: scherp licht buiten is scherp licht binnen en zacht licht buiten, zoals in de Scandinavische landen, betekent zacht licht binnen.

Zuiver licht

Maar dat verklaart niet alles. Culturele verschillen, als het gaat om wat mooi of wenselijk is, blijken ook een grote invloed te hebben. Bij Denen staat de woonkamer vooral voor ontspanning, je thuis voelen en gezelligheid. Ze houden dan ook van warm, gedimd en diffuus licht. Veel Denen hebben gloeilampen gehamsterd toen bleek dat ze verboden zouden worden. Ook zijn ze grootverbruikers van kaarsen. In andere landen speelt licht een heel andere rol.

In Jordanië draait verlichting bijvoorbeeld om het groot laten lijken van de kamer, voor een hogere sociale status. “Het gaat daar niet om gezelligheid, maar om formaliteit, om te laten zien dat je een groot huis hebt, dat je gastvrij, eervol en gul bent”, legt Bille uit, die meer dan twee jaar veldonderzoek in Jordanië deed. “Jordaniërs houden van het – in hun ogen – moderne, zuivere licht van een tl-buis of spaarlamp. Een gloeilamp geeft volgens hen een vermoeiend, geelachtig en onaangenaam licht.”

Tekst: Judith Neimeijer