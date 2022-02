Hebben beeldschermbrillen nut?

Onze digitale apparaten zenden een flinke hoeveelheid blauw licht uit. Vaak wordt dan ook het dragen van een beeldschermbril aangeraden, maar heeft dat echt zin?

De zogeheten beeldschermbril is aan een snelle opmars bezig. Bijna zonder uitzondering zijn ze tegenwoordig uitgerust met een blauwlichtfilter, een coating die een deel van het blauwe licht (met een golflengte van 380 tot 500 nanometer) filtert. Volgens brillenleveranciers is dat nodig omdat onze digitale apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops, maar ook ledlampen, flinke hoeveelheden van dat blauwe licht uitzenden. En die toegenomen blootstelling aan blauw licht zou voor vermoeide ogen, mindere slaapkwaliteit en een grotere kans op maculadegeneratie zorgen: netvliesschade die tot een versnelde veroudering van de ogen leidt.

Blueblockers

Snel blokkeren dus dat blauwe licht? Wetenschappers hebben zo hun twijfels. Na een review in 2017 concludeert John Lawrenson, onderzoeker aan de City-universiteit in Londen, dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van blueblockers. Volgens hem is digitale vermoeidheid van de ogen reëel, maar is níet het blauwe licht de boosdoener; neem liever wat vaker een pauze. Sterker nog, blauw licht is essentieel voor onze gezondheid. We worden er alerter van, het geeft een goed humeur, en een boost aan ons geheugen. Daarnaast is de hoeveelheid blauw licht die onze apparaten uitstralen veel te klein om een ernstig risico te vormen. Onze ogen krijgen buiten aanzienlijk meer blauw licht te verwerken dan binnen, zelfs op een bewolkte dag. Probeer op een zonnige dag buiten maar eens iets op je tablet te lezen.

Deskundigen geven wél aan dat te veel blauw licht ‘s avonds de natuurlijke aanmaak van het slaaphormoon melatonine onderdrukt. Ze raden daarom aan om twee uur voor het slapen gaan je telefoon en tablet weg te leggen. Toch beweerden onderzoekers van de Universiteit van Manchester onlangs dat het licht dat een smartphone afgeeft misschien helemaal niet zo funest is voor ons slaapritme als we altijd dachten. Bij muizen bleek helder, warm licht veel bepalender te zijn voor hun activiteit dan blauw licht. Én blauw licht hoort volgens hen juist bij de schemering. Het effect van licht op onze biologische klok zit dus iets ingewikkelder in elkaar.

