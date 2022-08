Waarom willen we vooral mooie dieren beschermen?

Over kippen in de bio-industrie denken we liever niet te lang na, maar voor onze geliefde kat of hond doen we alles. Hoe zit dat?

Achteloos slaan we een mug dood, maar dat vlindertje of lieveheersbeestjes zetten we voorzichtig terug op zijn blaadje. En bij nacht en ontij ligt hond Max lekker binnen bij de verwarming, terwijl we over kippen in de bio-industrie liever niet te diep nadenken. Hoe werkt dat in ons brein? De meeste onderzoeken laten zien dat hoe meer we voelen dat een dier een ziel heeft, en dus eigen gevoelens, hoe groter de morele status is die we eraan toekennen.

Schoonheid

Oftewel: met hoe meer respect we het dier behandelen, hoe meer we zijn lijden beperken en zijn welzijn verbeteren. De cultuur waarin we leven heeft hierop een grote invloed. Zo is de morele status van honden in westerse landen hoog – denk aan die hippe mand en laatste dierenartsfactuur voor een ingreep bij onze geliefde Max – terwijl ze in sommige Aziatische landen in groten getale gemarteld, gedood en opgegeten worden.

Naast het toeschrijven van een eigen gevoelswereld speelt schoonheid een rol, zo bevestigt een nieuwe Australische studie. In een serie experimenten moesten 1662 proefpersonen vragen beantwoorden over verschillende mooie en lelijke vissen, vogels en vlinders. De onderzoekers ontdekten dat we een grotere morele status toeschrijven aan mooie dieren, maar ook aan mensen en zelfs gebouwen en landschappen, hoewel het ‘nut’ daarvan ook een bepaalde mate van respect afdwingt.

Schoonheid maakt dat we een grotere behoefte voelen om ze te beschermen. Veel psychologen denken dat die voorkeur ingebakken is in ons brein: mooi, zuiver en rein koppelen we aan goed; we walgen van vieze en lelijke dingen. Evolutionair gezien was het nuttig om met een grote boog om zieke dieren heen te lopen, geen seks te hebben met een familielid en een vruchtbaar stuk natuur te beschermen.

Tekst: Judith Neimeijer