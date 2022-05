Hoe ademen mieren eigenlijk?

Mieren hebben geen longen. Hoe komen de insecten dan aan hun zuurstof?

Over de longen roken zit er bij mieren niet in. Die organen hebben ze simpelweg niet vanwege gebrek aan ruimte in hun piepkleine lijven. De ijverige insectjes komen dan ook op een heel andere manier aan hun zuurstof dan mensen. Wij nemen een teug lucht door onze mond of neus die naar onze longen wordt geloodst. Die geven de zuurstof vervolgens af aan de rode bloedcellen, die het gas door het lichaam vervoeren.

Syphonen

Insecten halen adem met behulp van syphonen (ook wel spirakels genoemd), een serie openingen aan de zijkant van hun lichaam. Afhankelijk van de soort hebben mieren negen of tien van deze gaten. De openingen zijn verbonden met een netwerk van buisjes, tracheeën, die zuurstof door de lijfjes vervoeren. Elk buisje eindigt tegen een vochtige wand die in contact staat met de membranen van cellen. Op deze manier kunnen alle cellen van zuurstof worden voorzien, zonder dat er rode bloedcellen nodig zijn voor het vervoer. Koolstofdioxide verlaat de lichamen van de mieren via dezelfde openingen.

Dit ademhalingssysteem werkt overigens alleen in kleine dieren. Als een lijf groter dan een centimeter of twee is, worden de tracheeën al te lang. Zuurstof moet dan een te grote afstand afleggen om bij de cellen te komen. Zoölogen denken daarom dat dit ademhalingssysteem er de oorzaak van is dat insecten op aarde nooit veel groter zijn geworden dan een muis.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2021.

