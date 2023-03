Deze week lukte het twee Amerikaanse gevangenen om te ontsnappen met een tandenborstel. Wij zetten nog zes opmerkelijke ontsnappingen op een rijtje.

Afgelopen maandag wisten twee Amerikaanse gevangenen te ontsnappen uit de Jail Annex gevangenis in Newport News, Virginia. Dat deden ze op een wel heel bijzondere manier: met het materiaal van een tandenborstel maakten ze een geïmproviseerd stuk gereedschap waarmee ze een klein gat in de gevangenismuur konden maken. Daar vonden ze een betonijzeren staaf waarmee ze een groter gat in de muur sloegen. Na het beklimmen van de buitenmuur was de succesvolle Prison Break van de twee mannen een feit.

Ontsnappen is één ding, maar daarna niet gepakt worden, is een ander verhaal. Helaas voor de tandenborstelcriminelen was hun vrijheid van korte duur. Een paar uur na hun uitbraak werden ze namelijk gespot bij een pannenkoekenrestaurant in het nabijgelegen Hampton. Daar rekende de politie hen weer in, zo schrijft persbureau AFP. Hieronder volgen nog zes andere opvallende ontsnappingen.

Stoere verstoppers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het maar weinig Joden gelukt om te ontsnappen uit concentratiekamp Auschwitz. De dappere gevangenen Alfréd Wetzler en Rudolf Vrba hoorden daarbij. In april 1944 verstopten ze zich in een uitgeholde houtstapel buiten de aankomsthal. Medegevangenen hielpen hen door er extra planken tegenaan te leggen. Ook goten ze er stinkende Russische tabak en benzine overheen om de waakhonden te misleiden. Na vier nachten schuilen, renden Wetzler en Vrba in gestolen kleding naar de Sołarivier. Met een uitgescheurde pagina van een kinderatlas wisten ze hun weg te vinden naar de Pools-Slowaakse grens. Eenmaal vrij schreef het tweetal het Vrba-Wetzler rapport: het eerste gedetailleerde document dat de geallieerden bereikte en als geloofwaardig werd beschouwd. Die konden daarmee 120.000 Hongaarse Joden redden.

Creatieve crimineel

De Amerikaanse Richard Lee McNair slaagde erin om drie keer te ontsnappen uit drie verschillende instanties. Hij werd voor de eerste keer gearresteerd na een overval waarbij hij iemand vermoordde in november 1987. Bij zijn eerste ontsnapping gebruikte hij lippenbalsem om zichzelf te bevrijden uit zijn handboeien. De tweede keer kroop hij door een ventilatieschacht. Maar de derde keer was helemaal creatief. Maandenlang bouwde hij een ontsnappingscapsule in een krat waarin gerepareerde postzakken werden vervoerd. Het krat werd met hem erin naar buiten gebracht, waar hij zichzelf uit bevrijdde zodra de kust veilig was. Na bijna twee jaar op vrije voeten werd hij in oktober 2007 opgepakt in Canada en uitgeleverd aan de VS. De man die ooit behoorde tot de top 15 gezochte criminelen, spendeert nu de rest van zijn tijd in een Supermax gevangenis in Florence, Colorado.

Heli-liefhebber

Franse overvaller en moordenaar Pascal Payet heeft drie succesvolle gevangenisontsnappingen op zijn naam staan. De gemene deler? Een helikopter. In oktober 2001 ontsnapte hij uit een Franse dorpsgevangenis, waar hij vastzat voor een overval waarbij een bewaker omkwam. Op het dak van de bajes werd hij door zijn vrienden opgepikt met een gekaapte helikopter. In april 2003 keerde de voortvluchtige met een helikopter terug naar diezelfde gevangenis om drie andere gevangenen uit te breken. Zij werden drie weken later weer opgepakt. In januari 2005 werd Payet gearresteerd, om twee jaar later weer uit te breken met behulp van vier vrienden en opnieuw een gekaapte helikopter. Ondanks cosmetische chirurgie wist de Spaanse politie hem een paar maanden later toch te herkennen en werd hij opgepakt in de buurt van Barcelona.

Vindingrijke vrouw

De Nederlandse Hulda ‘Tottie’ Kiel wordt veroordeeld voor een dubbele poging tot moord na een ruzie met haar broer en schoonzus in 2006. Als ze haar hoger beroep verliest, moet ze nog twee jaar zitten. Dat vindt ze te lang. Daarom plant ze haar ontsnapping uit de Koepelgevangenis in Breda. Met succes: in 2010 weet ze succesvol weg te komen via een tunnel. Deze heeft ze zelf gegraven onder ‘het huisje’, een deel van de gevangenis met minder strenge bewaking waar gevangenen verblijven die zich goed gedragen. Voor het graafwerk gebruikte ze een verfkrabber en een lepel. Een maand na de ontsnapping vindt de politie haar weer. Na de resterende celstraf van 21 maanden heeft ze haar leven weer op orde. Ze zegt ook geen spijt te hebben van de ontsnapping, aangezien ze in de maand vrijheid haar huidige man heeft ontmoet.

Tijdelijke transformatie

In april 2012 ontsnapte drugssmokkelaar Ronald Silva uit een Braziliaanse gevangenis. Hij had er alles aan gedaan om zich te verkleden als een vrouw. Hij droeg nepnagels, een pruik, lippenstift, hakken, en hij had zelfs zijn armen en benen geschoren. Silva’s vrouw liet haar kleding achter tijdens haar wekelijkse bezoek. Zo kon hij zonder aandacht te trekken langs de bewakers lopen. Maar toen hij de bushalte, waar zijn vrienden op hem wachtten, bijna had bereikt, werd hij betrapt. Een slimme agent zag hem moeizaam op hakken lopen en wist toen dat er iets niet in de haak was.

Flexibele voortvluchtige

De Zuid-Koreaanse Choi Gap-Bok werd in september 2012 gearresteerd na een overval. Maar hij zat niet lang vast; al na vijf dagen wist hij te ontsnappen door de voedselsleuf van zijn cel. Door zalf op zijn bovenlichaam te smeren slaagde hij, 1,65 meter lang en 52 kilo zwaar, erin om zich door het gat van 15 bij 45 centimeter te wringen. Zijn 23 jaar ervaring als yoga-instructeur kwamen daarbij goed van pas. De hele actie duurde 34 seconden en vond plaats terwijl de drie bewakers sliepen. Bovendien had hij kussens en lakens in zijn bed gelegd om de bewakers op het verkeerde spoor te zetten. Na een landelijke klopjacht werd de ‘Koreaanse Houdini’ zes dagen later weer opgepakt en in een cel gezet, deze keer met een kleinere voedselsleuf.

