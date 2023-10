AI-aangedreven motor wordt levenslange metgezel

De Japanse motorenbouwer Yamaha heeft nog wat verder nagedacht over de motorbike van de toekomst en staat op het punt om die te presenteren.

Technisch gezien hebben motoren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de Duitse uitvinders Gottlieb Daimler en Wilhelm Maybach in 1885 de eerste echte motorfiets, de Daimler Reitwagen, presenteerden is er van alles veranderd, maar als het aan Yamaha ligt, staat er nog een flinke revolutie op stapel. Binnenkort presenteert het Japanse bedrijf namelijk de Motoroid 2, de – uiteraard elektrische – visie voor de toekomst.

Versie 1

Motoroid 2 suggereert dat er ook een eerste versie was, en dat is ook zo. Een jaar of zes geleden hengelde Yamaha allerlei ontwerpprijzen binnen met de Motoroid 1, die toen al werd gepresenteerd als een machine voor ‘persoonlijke mobiliteit waarbij de berijder harmonieus met de motor resoneert’. En in deze versie is dat idee nog wat verder uitgediept.



Volgens Yamaha kan de Motoroid zijn eigenaar herkennen, zelf zijn kickstand (motorstandaard) inklappen en zich zelfstandig naast zijn lopende eigenaar voortbewegen. Maar de machine voelt als het ware ook aan wie er op zijn rug zit, hoe die beweegt en hoe hij die persoon het beste door het verkeer kan helpen.

Controle over de massa

Het Active Mass Center Control System (AMCES) bepaalt tijdens het rijden de stand van ‘de fiets’, het AI-systeem kijkt mee en kan bijvoorbeeld reageren op het gezicht en de gebaren van de eigenaar. Dat alles had de eerste versie overigens ook, maar volgens de bouwers zijn die systemen in de afgelopen jaren nog verder verfijnd.

Om de bestuurbaarheid te vergroten is de Motoroid voorzien van een speciale achterbrug, de achterwielophanging van de motorfiets. Bij een normale motor kan die alleen op en neer bewegen, maar die van de Yamaha-motor heeft een speciaal bevestigingspunt onder het zadel, waardoor de hele achterbrug en het achterwiel ook zijdelings kunnen bewegen. Ze kunnen dus onafhankelijk van de rest van de motorfiets kantelen. Het batterijpakket achter het voorwiel zwaait bij een linkerbocht naar rechts en andersom voor een optimale rijbalans.

Metgezel

Al die slimme technologie en het AI-systeem zorgen er wat Yamaha betreft voor dat de Motoroid niet zomaar een machine is, maar “een levenslange metgezel”. Eentje die is voorzien van een zeer futuristisch ogende, doorschijnend witte beplating met daarachter ijsblauwe verlichting. Je vindt het fraai of je vindt het niks.

Binnenkort te koop?

De Motoroid wordt later deze maand gepresenteerd op de Japan Mobility Show 2023 in Tokio. En binnenkort in de showroom? Neuh. Zoals met al dit soort concept vehicles zal ook dit model waarschijnlijk nooit in deze vorm in productie worden genomen, maar zul je bepaalde ontwikkelingen ervan in de komende jaren terug gaan zien in veel minder extreme motoren.

Bronnen: Yamaha, New Atlas

Beeld: Yamaha