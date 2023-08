Wetenschappers vinden alien-achtig zeewezen met twintig armen

Van een afstandje lijkt de strawberry feather star op het gezichtzuigende monster uit de Alien-filmserie. Maar gelukkig valt dat mee.

Het was waarschijnlijk even schrikken toen de onderzoekers van het Scripps Institution of Oceanography bij Antarctica een beest met gevederde armen naar boven haalden. Maar dat sloeg al snel om in opwinding. Het bleek te gaan om een nog niet eerder ontdekt dier dat de wetenschappers opmerkelijk genoeg naar een stuk fruit vernoemden: de strawberry feather star (vrij vertaald: de aardbei-veer ster).

Zo op het eerste gezicht lijkt het buitenaards ogende dier niet op een aardbei. Dat zie je pas als je inzoomt op zijn lichaam dat, als je de tentakels wegdenkt, inderdaad wel wat gelijkenis vertoont met een albino versie van het zomerkoninkje. Hij hoort officieel tot klasse van Crinoidea, waartoe ook zeesterren, zee-egels, en zeekomkommers behoren.

Volgens de onderzoekers werd het twintig centimeter lange dier met een sleepnet opgevist op een diepte ergens tussen de 65 en de 1700 meter. Het bleek deel uit te maken van de zogenoemde Antarctische vedersterrengroep, maar waar de meeste exemplaren met een stuk of tien armen kunnen zwaaien, heeft de ‘aardbeister’, de Promachocrinus fragarius, er 20. En daarmee kan hij zich, net als zijn soortgenoten (filmpje hieronder), heel gracieus door het water bewegen.



Aan de onderkant heeft het dier zogenoemde cirri, kortere armen met aan het uiteinde een soort klauwtjes waarmee het zich op de zeebodem kan vastgrijpen. Zeebodem dus. Geen gezichten.

