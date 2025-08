’s Werelds ‘oudste baby’: geboren uit een meer dan 30 jaar oud embryo

Een baby is geboren uit een embryo dat in 1994 is gecreëerd. Daarmee is het de ‘oudste baby’ ooit.

Op 26 juli werden de Amerikanen Lindsey en Tim Pierce de trotse ouders van Thaddeus Daniel Pierce. Hoewel de baby nog geen twee weken uit de buik is, wordt hij nu al oud genoemd. Dat komt doordat hij geboren is uit een embryo dat 30,5 jaar geleden was ingevroren – een record, schrijft MIT Technology Review. Het vorige record stond op 30 jaar.

Ingevroren

Het gebruikte embryo was in mei 1994 gecreëerd door Linda Archerd en haar toenmalige man. Ze probeerden al zes jaar lang zwanger te worden, zonder succes. Daarom besloten ze IVF een kans te geven. Ze creëerden in totaal vier embryo’s, waarvan er één succesvol was geïmplanteerd en resulteerde in een inmiddels 30-jarige dochter.

De overige drie embryo’s werden ingevroren. Linda Archerd wilde graag nog een kind, maar haar man niet. Uiteindelijk gingen ze uit elkaar en kreeg Linda de ‘voogdij’ over de embryo’s. Ze hield ze ingevroren, in de hoop ze ooit nog te gebruiken, misschien met een andere partner.

Dat is er nooit van gekomen, maar ze wilde de embryo’s niet laten vernietigen of doneren voor onderzoek. Ze zag het ook niet zitten om ze anoniem aan een andere familie te doneren – ze wilde de ouders en eventuele baby graag ontmoeten. “Het is mijn DNA; het komt van mij en is het broertje of zusje van mijn dochter”, zegt Archerd tegen MIT Technology Review.

Spannend

Recentelijk ontdekte Archerd een bureau voor ‘embryo-adoptie’, waar zowel donoren als ontvangers voorkeuren voor elkaar kunnen aangeven, zodat ze wist aan wie ze haar embryo’s doneerde. Zulke bureaus zijn vaak christelijk. Zo kwam ze in contact met Lindsey en Tim, een koppel dat al zeven jaar probeerde om een baby te krijgen en al bij meerdere dokters was geweest.

Het proces was nog even spannend. In de jaren negentig was IVF nog vrij nieuw en inmiddels zijn de procedures flink verbeterd. Toen werden embryo’s bijvoorbeeld veel langzamer ingevroren dan tegenwoordig, wat kan leiden tot schade en de kans verkleint dat embryo’s het ontdooien overleven.

Toch verliep alles voorspoedig en werden twee embryo’s geïmplanteerd in de baarmoeder van Lindsey – en negen maanden later werd Thaddeus geboren. “We hebben een moeilijke bevalling gehad, maar nu gaat het goed met ons beiden”, zegt Lindsey tegen MIT Technology Review. “Hij is zo kalm. We zijn ontzettend blij dat we deze prachtige baby hebben!”

De eerste IVF-baby, de Britse Louise Brown, werd geboren in 1978. Sindsdien zijn er naar schatting zo’n 13 miljoen baby’s geboren dankzij technieken zoals IVF.

