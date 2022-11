Bezoek de Grote Piramide in 3D

Dankzij een virtuele tour, gemaakt door onderzoekers van de Harvard University, kun je grote delen van de Grote Piramide in Egypte bekijken.

Natuurlijk moet je een keer een bezoek brengen aan de indrukwekkende piramides in Egypte. Maar als je daar nog even niet aan toe bent gekomen, kun je de Piramide van Choefoe (Cheops) ook virtueel verkennen. In 3D én in 360 graden.

Lees ook:

6.000.000.000.000

De bouw van de piramide, ook wel de Grote Piramide genoemd, begon rond 2550 voor Christus. Eenmaal klaar was de piramide 146,6 meter hoog en bleef 3800 jaar lang het hoogste door de mens gemaakte bouwwerk op aarde. Geschat wordt dat de piramide uit 1.260.000 tot 2.300.000 stenen van bij elkaar ongeveer 6.000.000 ton. Sommige individuele stenen wegen naar schatting tussen 13.000 en de 73.000 kilogram.

Roverstunnel

In de piramide, die nu de oudste van de zeven wereldwonderen is, bevinden zich verschillende gangen en verborgen ruimtes. De tour begint in een tunnel die, zo wordt vermoed, in 820 na Christus door grafrovers is gegraven en leidt je uiteindelijk langs de Koningskamer in de top van de piramide, de Koninginnekamer in het midden en een ondergrondse ruimte waarvan het doel onbekend is gebleven.

Niks is zo goed als het origineel, maar alles is beter dan niks. Je kunt hier de piramide digitaal bezoeken.

Bron: Digital Giza

Beeld: Digital Giza/Nina/CC BY SA 2.5