Boeing pakt stoorzenders aan

Het Amerikaanse defensiebedrijf heeft een systeem ontwikkeld dat het storen van satellietcommunicatie voorkomt.

De oorlog in Oekraïne bewijst maar weer eens dat een op zich machtig leger door slechte communicatie enorm kan falen. In dit geval ligt dat voor een groot deel aan gebrekkige communicatiemiddelen en methodes van de Russen zelf, maar tijdens conflicten is de communicatie van de vijand een van de belangrijkste doelwitten. Die moet dus worden beschermd, en daar heeft Boeing voor het Amerikaanse leger een belangrijke stap in gezet. Het Amerikaanse bedrijf demonstreerde in White Sands (New Mexico) een nieuwe, autonome technologie die met succes aanvallen op satellietcommunicatie kan voorkomen.

Lees ook:

PTS-P

“Het onderhouden van communicatie met onze troepen tijdens militaire conflicten geeft ons een tactisch voordeel op het slagveld,” zegt Justin Bruner Program Manager van het Amerikaanse Space Force, de eenheid die de technologie gaat gebruiken. “Onze tegenstanders proberen onze communicatie te verstoren.”

Het Boeing-systeem heet Space Force’s Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P) en maakt gebruik van een Protected Tactical Waveform (PTW). Details over hoe dat precies werkt, worden uiteraard niet gegeven, maar het komt erop neer dat het systeem in staat is een stoorzender te identificeren en te lokaliseren. Vervolgens wordt dat vijandelijke jamming signal met duizenden datapunten per seconde geanalyseerd en kan PTW op basis daarvan een soort ‘tegensignaal’ produceren dat het stoorsignaal in real time onderdrukt.

Op naar de ruimte

Tijdens de proeven in White Sands werden verschillende, gelijktijdige storingsaanvallen gesimuleerd en slaagde het systeem erin om die autonoom te onderdrukken, zelfs als de stoorzender dicht in de buurt was en dus een heel sterk signaal produceerde. Volgens Boeing staan er de komende maanden meer hardware- en softwaretests op het programma en zal het systeem in 2023 in een voertuig worden geïntegreerd. Pas als dat allemaal werkt, kan het systeem in 2024 naar de ruimte om te laten zien wat het voor satellietcommunicatie kan betekenen.

Bronnen: Boeing, New Atlas

Beeld: Boeing