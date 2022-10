Boeing brengt satellieten naar de ruimte

Het Britse bedrijf Virgin Orbit staat op het punt om met een 747 opnieuw een raket vol met cubesats te lanceren.

Het ruimtevaartbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson denkt dat het lanceren van satellieten een stuk goedkoper kan. Daarvoor kocht het bedrijf al in 2015 een Boeing 747-400 en bouwde het toestel om tot een soort vliegend lanceerplatform met de naam Cosmic Girl. En dat toestel gaat nu voor de tweede keer een raketlancering ondernemen. Dit keer vanuit Cornwall.

Als alles volgens plan verloopt, vliegt de Boeing naar de Atlantische Oceaan met onder de vleugel de ruimteraket LauncherOne. Eenmaal op een hoogte van ongeveer 10 kilometer en ver genoeg uit de kust, wordt de raket gelost en begint aan een korte vrije val. Meteen daarna maakt Cosmic Girl een scherpe draai naar rechts en na ongeveer vier seconden, als de Boeing ver genoeg uit de buurt is, gaat de booster aan om de lading naar een baan om de aarde te brengen.

In januari 2021, na een mislukte proeflancering in 2020, bracht Virgin Orbit minisatellieten voor NASA’s Launch Services Program naar de ruimte. Dat gebeurde toen (foto hieronder) vanuit Californië en boven de Grote Oceaan.

Wanneer de lancering vanuit Cornwall precies zal plaatsvinden is onzeker. De Civil Aviation Authority, de Britse luchtvaartdienst, moet nog de nodige vergunningen afgeven, maar dat zou elk moment kunnen gebeuren.

Start me up

De eerste Britse lanceringsmissie, met de toepasselijke naam “Start Me Up”, zal negen afzonderlijke kleine satellieten voor zeven projecten lanceren. Hieronder een overzicht van wat LauncherOne zoal naar de ruimte gaat brengen.

AMBER IOD-3 is een ruimtevaartuig dat volledig door het VK is ontwikkeld en bedoeld is om te volgen wat er zoals allemaal over de oceaan vaart. Het is de eerste satelliet in een constellatie van 20 voor het verzamelen van maritieme informatie.

Prometheus-2 bestaat uit twee kleine satellieten, cubesats, van het Defence Science & Technology Laboratory (DSTL, het Britse bureau voor defensieonderzoek). De cubesats gaan nieuwe systemen testen op het gebied van het in beeld brengen van de aarde en het volgen van radiosignalen.

CIRCE zijn twee cubesats voor het DSTL en het US Naval Research Laboratory. Hun instrumenten gaan de verstoringen boven de aarde monitoren die het gevolg zijn van interacties met de magnetische en deeltjesemissies van de zon.

DOVER is ontwikkeld door het Britse bedrijf RHEA Group en medegefinancierd door de ESA. Binnen het Navisp-programma worden technologieën ontwikkeld voor de volgende generatie plaats-, navigatie- en tijdsbepalingssystemen.

ForgeStar-0 is de eerste satelliet die in Wales is ontwikkeld. Het bedrijf erachter, Space Forge, wil in de ruimte hoogwaardige computerchips en kristallen maken en die vervolgens mee terug naar de aarde brengen.

AMAN is de eerste orbitale missie van Oman. Het is een enkele aardobservatiesatelliet die de toekomstige haalbaarheid van een grotere constellatie moet aantonen. Het platform is samen met Poolse partners ontwikkeld.

STORK-6 wordt geproduceerd door een van die Poolse partners, SatRev. STORK bestaat uit aardobservatiesatellieten die bijvoorbeeld boeren of overheden informatie kunnen geven over gewassen, maar ook over de schade die is veroorzaakt door natuurrampen. Virgin Orbit lanceerde eerder al twee satellieten voor deze constellatie.