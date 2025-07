De geur van vrouwen tijdens de eisprong stemt mannen gunstig

Mannen omschrijven de vrouwelijke okselgeur in bepaalde periodes tijdens de menstruatiecyclus als prettiger. Ook werkt de geur stressverlagend.

Bij dieren spelen chemische signalen in de vorm van geuren een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan feromonen die een seksuele partner aantrekken. Bij mensen is het effect minder bekend.

Toch speelt ook bij ons geur wel degelijk een rol. Zo lijkt de geur van vrouwentranen agressie in mannen te remmen. En nu berichten onderzoekers van de Universiteit van Tokyo in iScience over de positieve effecten van de okselgeur van ovulerende vrouwen op de gemoedstoestand van mannen die het opsnuiven.

Lees ook:

Perfecte timing

Eerst vergaarde het team, onder leiding van Kazushige Touhara, zweetmonsters van de oksels van dertig vrouwen tijdens verschillende momenten in hun menstruatiecyclus. Dat was nog best een flinke klus, want de timing moest perfect zijn. Er is maar één dag in de maand dat vrouwen hun eisprong hebben en precies dan moest de geur in een potje worden gevangen.

Vervolgens analyseerden de onderzoekers de monsters. Ze identificeerden via geavanceerde technieken drie geurstoffen die toenemen tijdens de eisprong. Ten slotte lieten ze 21 mannen een mix van die drie geuren ruiken en ook geuren die tijdens andere fases van de menstruatiecyclus bij vrouwen vrijkomen.

Stressverlagend

De mannen beoordeelden de ovulatiegeuren als het minst onplezierig. En toen ze tijdens het opsnuiven ervan foto’s te zien kregen van vrouwen, scoorden ze die als aantrekkelijker dan wanneer ze op dat moment roken aan okselgeuren opgevangen tijdens andere fases van de menstruatiecyclus.

Ook testten Touhara en collega’s het speeksel van de mannen op de concentratie van het enzym amylase. Die bleek af te nemen tijdens het ruiken aan ovulatiegeuren, wat er volgens de onderzoekers op duidt dat de vrouwelijke geuren het stressniveau verlagen.

Zijn het feromonen?

Het lijkt er dus op dat er positieve effecten van vrouwelijke okselgeuren tijdens de eisprong zijn op mannen. Maar of daarmee het bewijs is geleverd dat ook mensen feromonen produceren? Daar zijn de onderzoekers voorzichtig mee.

Zij geven aan dat de klassieke definitie van een feromoon is dat het een geurstof betreft die gedrag beïnvloedt én specifiek is voor een bepaalde soort. En vooral over dat laatste is nog onduidelijk of dat wel opgaat in dit geval.

Vervolgonderzoek zal nodig zijn om meer te weten te komen. Touhara en zijn team denken bijvoorbeeld aan het testen van de geuren bij verschillende groepen mensen (uit andere landen en zowel mannen als vrouwen), een uitgebreidere chemische analyse en het via hersenscans onderzoeken wat er precies gebeurt in het brein tijdens het opsnuiven van de geuren.

Bronnen: iScience, Universiteit van Tokyo via EurekAlert!

Beeld: Marco Verch/CC-by 2.0