Herkennen katten de geur van hun baasjes?

Katten maken onderscheid tussen geuren van bekende en onbekende mensen. Maar kunnen ze zo ook hun baasje herkennen?

Herkent een kat zijn baasje? Iedereen die wel eens met een kat in huis heeft gewoond, weet dat het antwoord ‘ja’ is. Maar om dat wetenschappelijk aan te tonen, blijkt lastiger. Toch hebben meerdere studies al kunnen bewijzen dat katten de stem van hun baasje herkennen. Of ze ook hun geur herkennen, was nog niet onderzocht. Wetenschappers van de Tokyo University of Agriculture hebben die taak op zich genomen en beschrijven de resultaten in het vakblad PLOS One.

Okselgeur

Huiskatten hebben een uitstekend reukvermogen en kunnen naar schatting negen tot zestien keer beter ruiken dan mensen. Geur speelt dan ook een belangrijke rol in hun leven. Zo herkennen kittens bijvoorbeeld de geur van hun moeders, en mogelijk kunnen ze dat jaren later nog steeds. Hoewel het nog niet is bewezen, lijkt het dus aannemelijk dat ze zo ook hun baasje kunnen herkennen.

De onderzoekers hebben nu gekeken of katten onderscheid kunnen maken tussen bekende en onbekende mensen, op basis van alleen hun geur. Ze lieten dertig huiskatten ruiken aan plastic buisjes waarin een wattenstaafje zat dat was gewreven onder de oksel, achter het oor én tussen de tenen van hun baasje – of van een persoon die ze nog nooit hadden ontmoet.

Als de katten een buisje met de geur van hun baasje voorgeschoteld kregen, roken ze daar gemiddeld 2,4 seconden aan. Aan een buisje met de geur van een onbekende roken ze daarentegen veel langer: gemiddeld 4,8 seconden. Aan een geurloos buisje besteedden ze slechts 1,9 seconden.

Rechterneusgat

Hoewel dit aantoont dat katten onderscheid kunnen maken tussen bekende en onbekende geuren, is dit nog steeds geen hard bewijs dat ze ook daadwerkelijk specifieke personen kunnen herkennen aan alleen hun geur. Daar is extra onderzoek voor nodig. Maar na deze resultaten lijkt het wel aannemelijk, aldus de onderzoekers.

Verder viel het op dat de katten voornamelijk met hun rechterneusgat aan de onbekende geur snuffelden. Later, toen ze bekend raakten met de geur, schakelden ze over op hun linkerneusgat. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat huiskatten mogelijk verschillende hersenhelften gebruiken voor verschillende taken – iets wat eerder al is geobserveerd bij andere dieren, zoals honden en paarden.

Bron: PLOS One

Beeld: Daniel Lozano Gonzalez/Getty Images