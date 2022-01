‘De maan valt niet op de aarde’

Als reactie op nieuwe rampenfilm Moonfall legt de NASA op Twitter even fijntjes uit dat de kans piepklein is dat de maan op aarde klappen.

Stel je voor: je kijkt op een heldere avond naar buiten en het gepokte landschap van de maan vult de nachtelijke hemel. Een mysterieus fenomeen heeft de natuurlijke satelliet uit zijn baan rond de aarde geknikkerd, waardoor het nu met hoge snelheid op ons af suist. Het is het plot van rampenfilm Moonfall die binnenkort in bioscopen draait. Op Twitter legt de NASA uit waarom we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.

No offense

“Op slechts 240.000 mijl (~386.000 kilometer, red.) afstand, beïnvloedt onze meest nabije buur ons leven hier op aarde. Hier een paar redenen waarom we dankbaar zijn dat de maan stabiel is in zijn omloopbaan (no offense @MoonfallFilm)”, twitterde NASA Moon afgelopen week. De twitteraccount, een van de velen van de ruimtevaartorganisatie, houdt zich in het bijzonder bezig met zaken rondom de maan.

De twitteraccount achter de rampenfilm reageerde amicaal met een clipje uit de trailer waarin de maan gevaarlijk groot aan de horizon opdoemt. “Zeggen jullie zou dat dit niet echt gaat gebeuren?” “Nee.”, twitterde NASA Moon terug.

Invloed

De ruimtevaartorganisatie maakte gebruik van de gelegenheid om invloed van de maan op de aarde aan te halen. Zo hebben we de lange dagen op aarde deels aan de maan te danken, twitterde NASA Earth. Gedurende de vorming en evolutie van de maan en de aarde, heeft de zwaartekracht van die eerste de rotatiesnelheid van onze blauwe bol afgeremd tot het gemoedelijke tempo van ongeveer 1600 km/u.

Twitteraccount NASA Ocean stipte nog even aan hoe je de invloed van de maan kunt zien op het strand. De trekkracht van het hemellichaam is immers de drijvende kracht achter de getijden.

7000 jaar

Een van de belangrijkste redenen voor de stabiele omloopbaan van de maan, is de hoge snelheid van de natuurlijke satelliet. Om het dusdanig af te remmen dat het niet meer aan de trekkracht van aarde kan ontsnappen, en dus met gros geweld op onze blauwe bol zou klappen, is ongeveer net zoveel energie nodig als de aarde in 7000 jaar van de zon krijgt. Geen zorgen dus: de enige plek waar de maan op onze hoofden dreigt te vallen, is dus in de bioscoopzaal.

