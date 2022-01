Deze landslak is ’s werelds kleinste

Pak het vergrootglas er maar bij: volgens de ontdekkers van de nieuwe soort is de kans heel klein dat er nog kleinere landslakjes rondkruipen.

Het is een wonder dat ze hem gespot hebben: in Vietnam ontdekten onderzoekers een werkelijk piepklein slakje. De nieuwe soort, Angustopila psammion, is zó klein, dat het ongeveer vijfmaal in een gemiddelde zandkorrel past. Daarmee houdt het momenteel de titel van ’s werelds kleinste landslak.

Lees ook:

Klein, kleiner, kleinst

Het slakkenhuisje van A. psammion is 0,48 millimeter hoog en heeft een inhoud van 0,036 kubieke millimeter. Het piepkleine schelpje werd gevonden in een sedimentmonster genomen uit een grot in het noorden van Vietnam. Hij werd dus niet los van de grond geraapt, maar met een piepklein kwastje uit de greep voorzichtig gewassen en gezeefd ‘grotzand’ gehaald.

Veel kleinere landslakken zullen we volgens de onderzoekers waarschijnlijk niet zo snel vinden. In zee kennen we wel een paar nog petieterige soorten. Zo heeft het huisje van zeeslak Ammonicera minortalis een diameter van tussen de 0,34 en 0,46 millimeter.

En de grootste?

Aan de andere kant van het spectrum staat de titel van ’s werelds grootste landslak op naam van de agaatslakken. Het huisje (huis) van sommige soorten, zoals de grote agaatslak (Achatina fulica) kan wel tot twintig centimeter lang worden. Niet vreemd dus dat deze slakken, die van oorsprong uit Afrika komen, ook wel Afrikaanse reuzenslakken genoemd worden.

Bronnen: Contributions to Zoology, New Scientist

Beeld: Páll-Gergely et al., 2022/Contributions to Zoology