Filmpje: zeebewoner showt felgekleurde ingewanden

De maffe, transparante zeekomkommer voedt zich met beetjes organisch materiaal dat van hoger in de waterkolom naar beneden dwarrelt.

Het lijkt misschien een kapotte plastic zak met handvol vreemde, feloranje snuisterijen, maar dat is het niet. Wat de remotely operated vehicle (ROV) van onderzoeksschip E/V Nautilus hier op de gevoelige plaat legde, is een levend dier; een nog onbeschreven soort zeekomkommer.

Zee-alien

De ROV spotte het alienachtige dier in een beschermd natuurgebied in de Stille Oceaan voor de kust van Hawaii. Daar, op een flinke 2200 meter diepte, gleed de nog niet eerder beschreven zeekomkommer ogenschijnlijk op zijn gemakje langs de groeven van een onderzeese berg (Engels: seamount).

Zeekomkommers (Holothuroidea) zijn ongewervelde stekelhuidigen, die net als hun ‘neef’ de zeester, doorgaans op de zeebodem leven. Maar sommige, zoals dit nog onbeschreven lid van de diepzeekomkommerfamilie Elipidiidae , kunnen met behulp van ‘vinachtige uitsteeksels’ een aardig stukje zwemmen.

Gekke grazer

De zeekomkommers in deze familie zijn aaseters en leven vooral van zogenaamde zee-sneeuw. Dat zijn níet ijskristallen die wij kennen en graag op onze tong laten smelten; zee-sneeuw is een combinatie van huidcellen, uitwerpselen en piepkleine stukjes dode dieren die vanuit hoger in de waterkolom naar beneden dwarrelen.

De zwemmende zeekomkommer speurt de bodem af naar een goede plek om te grazen. Eenmaal gevonden, daalt het dier af en schuift met behulp van zijn kleverige tentakeltjes beetjes zand-en-zee-sneeuw naar binnen. De oranje ‘snuisterijen’ die je in het filmpje ziet, zijn de felgekleurde ingewanden die het organische materiaal uit deze happen verteren en het niet eetbare zand uitscheiden.

Duik

De volgende duik van E/V Nautilus’ ROV zal plaatsvinden rond de zogenaamde Johnston-atol. Dit ringvormige eiland, ruim 1300 km zuidwestelijk van Hawaïaanse hoofdstad Honolulu, is deel van hetzelfde natuurgebied als waar de onderzoekers de bijzondere zeekomkommer spotten. Als één van ’s werelds meest afgelegen atollen zit het er dik in de ROV ook daar het een en ander aan bijzonder leven op de gevoelige plaat zal vastleggen.

